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"Ювентус" вышел в четвертьфинал Кубка Италии http://www.segodnya.ua/img/article/7874/43_main.1484171773.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/43_tn.1484171773.jpg Мир Туринский клуб на своем поле обыграл "Аталанту"

"Ювентус" вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Сегодня, 23:56

Туринский клуб на своем поле обыграл "Аталанту"

Дибала открыл счет. Фото AFP
Дибала открыл счет. Фото AFP

В матче 1/8 финала Кубка Италии "Ювентус" на своем поле принимал "Аталанту". Встреча закончилась победой хозяев со счетом – 3:2 (Дибала, 22, Манджукич, 34, Пьянич, 75 пен. -  Конко, 72, Лат, 81).

В 1/4 финала "Ювентус" сыграет с победителем пары "Милан" – "Торино", которые проведут свою встречу 12 января.
футбол, Ювентус Турин, кубок Италии, Аталанта

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Источник:

Championat.ru

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