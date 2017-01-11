"Ювентус" вышел в четвертьфинал Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии "Ювентус" на своем поле принимал "Аталанту". Встреча закончилась победой хозяев со счетом – 3:2 (Дибала, 22, Манджукич, 34, Пьянич, 75 пен. - Конко, 72, Лат, 81).

В 1/4 финала "Ювентус" сыграет с победителем пары "Милан" – "Торино", которые проведут свою встречу 12 января.