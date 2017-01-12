"Ювентус" заплатил за защитника 15 миллионов и оставил его в прежнем клубе

Игрок до 30 июня 2018 года продолжит выступать за "Аталанту" на правах аренды

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" подписал контракт с 22-летним защитником Маттиа Кальдарой, сообщается на официальном сайте туринской команды.

Контракт с игроком, ранее выступавшим в составе "Аталанты", рассчитан до 2021 года. Туринский клуб заплатил за игрока 15 миллионов евро, которые будут выплачены в четыре транша. При выполнении определенных условий "Ювентус" может выплатить "Аталанте" 6 миллионов евро в качестве бонуса.

Игрок до 30 июня 2018 года продолжит выступать за "Аталанту" на правах аренды. Если он достигнет определенных целей за этот период времени, клуб из Бергамо получит еще 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Кальдара провел за "Аталанту" 11 матчей в чемпионате Италии, забив 3 мяча.