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"Ювентус" заплатил за защитника 15 миллионов и оставил его в прежнем клубе http://www.segodnya.ua/img/article/7878/2_main.1484248694.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/2_tn.1484248694.jpg Мир Игрок до 30 июня 2018 года продолжит выступать за "Аталанту" на правах аренды

"Ювентус" заплатил за защитника 15 миллионов и оставил его в прежнем клубе

Сегодня, 21:18

Игрок до 30 июня 2018 года продолжит выступать за "Аталанту" на правах аренды

Маттиа Кальдара. Фото juventus.com
Маттиа Кальдара. Фото juventus.com

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" подписал контракт с 22-летним защитником Маттиа Кальдарой, сообщается на официальном сайте туринской команды.

Контракт с игроком, ранее выступавшим в составе "Аталанты", рассчитан до 2021 года. Туринский клуб заплатил за игрока 15 миллионов евро, которые будут выплачены в четыре транша. При выполнении определенных условий "Ювентус" может выплатить "Аталанте" 6 миллионов евро в качестве бонуса.

Игрок до 30 июня 2018 года продолжит выступать за "Аталанту" на правах аренды. Если он достигнет определенных целей за этот период времени, клуб из Бергамо получит еще 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Кальдара провел за "Аталанту" 11 матчей в чемпионате Италии, забив 3 мяча.
футбол, чемпионат Италии, Ювентус Турин, Аталанта, Маттиа Кальдара

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Источник:

Р-спорт

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