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Южнокорейский самолет случайно уронил в море торпеду и глубинные мины http://www.segodnya.ua/img/article/7851/60_main.1483353170.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/60_tn.1483353170.jpg Мир Военно-морские силы страны сообщили, что вооружение не было снаряженным и риска взрыва не было

Южнокорейский самолет случайно уронил в море торпеду и глубинные мины

Сегодня, 20:25

Военно-морские силы страны сообщили, что вооружение не было снаряженным и риска взрыва не было

Фото: AFP
Фото: AFP

Самолет авиации ВМС Республики Корея по ошибке сбросил в море несколько противокорабельных ракет, глубинных бомб и торпеду. Боеприпасы не были снаряженными, на их поиски отправлен минный тральщик, сообщило агентство Yonhap.

Инцидент произошел над Японским морем. Самолет Lockheed P-3CK сбросил в море противокорабельные ракеты "Гарпун", торпеду и глубинные мины.

Ракеты упали в воду в 30 километрах от восточного побережья страны. В районе находилась одна рыбацкая лодка, но ей никакого ущерба нанесено не было.

"Один из членов экипажа по ошибке нажал на переключатель экстренного сброса оружия", – сообщил официальный представитель ВМФ.

Военно-морские силы страны сообщили, что вооружение не было снаряженным и риска взрыва не было. Для его извлечения из воды к месту инцидента были направлены минный тральщик и спасательное судно.

Военные обещают провести необходимые проверки и предпринять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС Ирака случайно сбросил бомбу на Багдад.
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Источники:

РИА Новости, ИТАР-ТАСС

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