За кибератаки, Сирию и Украину: Сенаторы США предлагают наказать Россию новыми санкциями – Washington Post
Санкции могут коснуться инвестиций в энергетические проекты РФ, при этом больнинство республиканцев не склонно поддержать сейчас введение новых ограничительных мер против России
Предлагаемые группой американских сенаторов новые санкции в отношении РФ касаются не только кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву, но и действий России в Сирии и Украине. Об этом пишет сегодня газета Washington Post.
По информации издания, проект, который сегодня будет представлен в сенате, предусматривает введение санкций против любого, поддерживающего кибератаки против общественных и частных инфраструктур США.
Кроме того, сенаторы предлагают ввести ограничительные меры в отношении инвестиций в российские энергетические проекты, предусматриваются санкции за участие любых структур в операциях Минобороны РФ и российской разведки.
О каких именно операциях идет речь, газета не уточняет. Помимо этого, предусматриваются санкции против РФ за нарушения прав человека.
Сенаторы также настаивают на необходимости оказать помощь Европе в ведении контрпропаганды и продвижении демократии.
Законопроект о дополнительных санкциях разработан группой из 10 сенаторов, среди которых – как демократы, так и республиканцы.
При этом, как отмечает Washington Post, большинство сенаторов-республиканцев на данном этапе не горит желанием принимать дополнительные ограничительные меры против России.
"Всем нужно остановиться, отдышаться и посмотреть, как развивается вся эта история (отношения с РФ – Ред.). И только потом нам нужно будет разрабатывать конкретные планы", – сказал республиканец Джеймс Риш, являющийся членом сенатского комитета по иностранным делам.
Напомним, США ранее открыто обвинили Россию в попытках оказать влияние на прошедшие в стране президентские выборы. К такому выводу пришли ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности, о чем говорится в распространенной в пятницу незасекреченной версии доклада о кибератаках, приписываемых РФ.
Будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс ранее отметил, что в связи с этими обвинениями в отношении РФ "могут быть приняты меры".
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