За кибератаки, Сирию и Украину: Сенаторы США предлагают наказать Россию новыми санкциями – Washington Post

Санкции могут коснуться инвестиций в энергетические проекты РФ, при этом больнинство республиканцев не склонно поддержать сейчас введение новых ограничительных мер против России

Предлагаемые группой американских сенаторов новые санкции в отношении РФ касаются не только кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву, но и действий России в Сирии и Украине. Об этом пишет сегодня газета Washington Post.

По информации издания, проект, который сегодня будет представлен в сенате, предусматривает введение санкций против любого, поддерживающего кибератаки против общественных и частных инфраструктур США.

Кроме того, сенаторы предлагают ввести ограничительные меры в отношении инвестиций в российские энергетические проекты, предусматриваются санкции за участие любых структур в операциях Минобороны РФ и российской разведки.

О каких именно операциях идет речь, газета не уточняет. Помимо этого, предусматриваются санкции против РФ за нарушения прав человека.

Сенаторы также настаивают на необходимости оказать помощь Европе в ведении контрпропаганды и продвижении демократии.

Законопроект о дополнительных санкциях разработан группой из 10 сенаторов, среди которых – как демократы, так и республиканцы.

При этом, как отмечает Washington Post, большинство сенаторов-республиканцев на данном этапе не горит желанием принимать дополнительные ограничительные меры против России.

"Всем нужно остановиться, отдышаться и посмотреть, как развивается вся эта история (отношения с РФ – Ред.). И только потом нам нужно будет разрабатывать конкретные планы", – сказал республиканец Джеймс Риш, являющийся членом сенатского комитета по иностранным делам.

Напомним, США ранее открыто обвинили Россию в попытках оказать влияние на прошедшие в стране президентские выборы. К такому выводу пришли ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности, о чем говорится в распространенной в пятницу незасекреченной версии доклада о кибератаках, приписываемых РФ.

Будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс ранее отметил, что в связи с этими обвинениями в отношении РФ "могут быть приняты меры".