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Загадочный покупатель выкупил за $1,25 млн дом Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7822/67_main.1482453049.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/67_tn.1482453049.jpg Мир Дом находится в нью-йоркском районе Куинс

Загадочный покупатель выкупил за $1,25 млн дом Трампа

Сегодня, 04:03

Дом находится в нью-йоркском районе Куинс

В США выставили на аукцион бывший дом Трампа. Фото: New York Post
В США выставили на аукцион бывший дом Трампа. Фото: New York Post

Загадочный покупатель приобрел дом детства новоизбранного президента США Дональда Трампа за $1,25 млн. Об этом сообщают "Подробности" со ссылкой на New York Post.

Дом находится в нью-йоркском районе Куинс. Его продавцами выступили разводящиеся супруги – ресторатор Айзек Кестенберг и его жена Клаудия. Они купили здание в 2008 году за $782,5 тыс.

Новый владелец – нью-йоркский инвестор, работающий в сфере недвижимости. Он уже выставил дом на аукцион. Торги пройдут 17 января, то есть за несколько дней до инаугурации Трампа.

Утверждается, что инвестор понимает риск, но считает, что здание стоит гораздо больше, чем он заплатил.

В сентябре Трамп заявил телеведущему Джимми Фэллону в программе The Tonight Show, что хочет купить дом своего детства. Здание построено отцом политика Фредом Трампом в 1940 году.

Напомним, на инаугурации Трампа гимн США исполнит 16-летняя украинка.
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