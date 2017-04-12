"Игра мускулами": Захарова ответила на предложение США сделать выбор между Западом и Сирией

Сегодня, 07:32

Пресс-секретарь МИД РФ отметила, что считает слова Тиллерсона не ультиматумом, а политическим заявлением

Мария Захарова. Фото: ntv.ru
Мария Захарова. Фото: ntv.ru

Заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, что РФ необходимо выбрать между президентом Сирии Башаром Асадом и Соединенными Штатами, – это "игра мускулами" перед началом переговоров, сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 11 апреля в эфире радиостанции "Вести FM".

Она отметила, что считает слова Тиллерсона не ультиматумом, а политическим заявлением. По словам Захаровой, это "вполне в русле подходов Вашингтона".

"Уже история и России, да и всемирная история многократно подтверждала, что у нас ультиматумы не проходят", – заявила Захарова.

Напомним, Тиллерсон перед отъездом в Москву заявил, что Асад является ненадежным партнером России. Он отметил, что России стоит подумать, является союз с Ираном и Асадом долгосрочным и служащим интересам страны или она предпочла бы объединиться с США и другими странами, которые стремятся разрешить сирийский кризис.
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