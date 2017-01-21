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Захарова: Обама больше ничего не скажет о России http://www.segodnya.ua/img/article/7903/97_main.1484958020.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/97_tn.1484958020.jpg Мир Официальный представитель МИД РФ прокомментировала уход Барака Обамы с поста президента США

Захарова: Обама больше ничего не скажет о России

Сегодня, 05:53

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала уход Барака Обамы с поста президента США

Мария Захарова. Фото: ntv.ru
Мария Захарова. Фото: ntv.ru

Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала уход Барака Обамы с поста президента США.

"В мире может случиться многое, кроме одного: президент Обама больше ничего не скажет о России", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

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Напомним, церемония инаугурации президента США Дональда Трампа прошла 20 января в Вашингтоне на Капитолийском холме.
Обама, захарова, мид россии, Мария Захарова

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"Сегодня"

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