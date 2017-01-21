Захарова: Обама больше ничего не скажет о России

Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала уход Барака Обамы с поста президента США.



"В мире может случиться многое, кроме одного: президент Обама больше ничего не скажет о России", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, церемония инаугурации президента США Дональда Трампа прошла 20 января в Вашингтоне на Капитолийском холме.