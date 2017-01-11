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Захарова отвела Обаме 9 дней "на разрушение мира" http://www.segodnya.ua/img/article/7870/70_main.1484092185.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/70_tn.1484092185.jpg Мир В МИД РФ прокомментировали новые санкции в отношении России

Захарова отвела Обаме 9 дней "на разрушение мира"

Сегодня, 02:04

В МИД РФ прокомментировали новые санкции в отношении России

Мария Захарова. Фото: facebook.com/maria.zakharova.167
Мария Захарова. Фото: facebook.com/maria.zakharova.167

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась о действиях администрации действующего лидера США Барака Обамы.

"Каждый день читаю новости из Вашингтона: новые санкции в отношении России, поставка ПЗРК сирийским головорезам, совершенно бессмысленные, но вредоносные действия по всем направлениям внешней политики. Бог сотворил мир за 7 дней. У администрации Обамы на 2 дня больше, чтобы его разрушить", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против пяти влиятельных россиян.

В свою очередь в российском МИД назвали позорными действия администрации Обамы, которая за оставшиеся дни пытается максимально ухудшить отношения с Москвой посредством новых санкций.
Обама, захарова, санкции, Мария Захарова

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"Сегодня"

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