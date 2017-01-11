Захарова отвела Обаме 9 дней "на разрушение мира"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась о действиях администрации действующего лидера США Барака Обамы.



"Каждый день читаю новости из Вашингтона: новые санкции в отношении России, поставка ПЗРК сирийским головорезам, совершенно бессмысленные, но вредоносные действия по всем направлениям внешней политики. Бог сотворил мир за 7 дней. У администрации Обамы на 2 дня больше, чтобы его разрушить", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против пяти влиятельных россиян.

В свою очередь в российском МИД назвали позорными действия администрации Обамы, которая за оставшиеся дни пытается максимально ухудшить отношения с Москвой посредством новых санкций.