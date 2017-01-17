Захарова рассказала, что американские спецслужбы пытались завербовать российского дипломата

Спикер министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова рассказала, что сотрудники американских спецслужб пытались завербовать российского дипломата, когда тот покупал в США лекарства для экс-премьера РФ Евгения Примакова. Об этом она сказала в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", передает Гордон.

По ее словам, необходимое Примакову лекарство можно было приобрести только в США, для этого семья и близкие экс-премьера собрали около $10 тыс. Препарат заказали по официальным каналам через практикующего врача, после этого российский дипломат пришел в магазин, чтобы забрать его и оперативно переправить в Москву, рассказала Захарова.

Спикер МИД отметила, что к дипломату подошли сотрудники, "которые, естественно, были сотрудниками американских спецслужб". Они "сопроводили" представителя российского посольства в подвал магазина, где не работала сотовая связь, сказала Захарова. По ее словам, дипломата продержали там час, а то, о чем они с ним говорили, "больше было похоже на попытку вербовки, нежели на вообще какой-то адекватный разговор". Захарова сказала, что представителя российского посольства запугивали, обвиняя в том, что он занимается оборотом медицинских средств и лекарственных препаратов.

Спикер МИД рассказала, что примерно через час дипломат смог позвонить в российское загранучреждение, и за ним приехали. По ее словам, препарат изъяли, а деньги не вернули до сих пор. При этом Захарова не уточнила, когда именно произошел инцидент, отметив, что это было несколько лет назад.

Она сказала, что позже российская сторона связалась с Госдепартаментом США. По словам Захаровой, ведомство госсекретаря США Джона Керри и он лично сделали все возможное, чтобы помочь, но "ушло очень много времени, и время было упущено".

Евгений Примаков был премьер-министром РФ в 1998–1999 годах, до этого – в 1996–1998 годах – он занимал должность главы МИД. Он умер 26 июня 2015 года.