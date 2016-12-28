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"Закрылки, с*ка!": в СМИ появились первые результаты расшифровки самописцев Ту-154 http://www.segodnya.ua/img/article/7836/75_main.1482858834.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/75_tn.1482858834.jpg Мир Как сообщается, параметрический "черный ящик" пока не доставили на расшифровку, но запись переговоров пилотов уже обрабатывют эксперты

"Закрылки, с*ка!": в СМИ появились первые результаты расшифровки самописцев Ту-154

Вчера, 19:13

Как сообщается, параметрический "черный ящик" пока не доставили на расшифровку, но запись переговоров пилотов уже обрабатывют эксперты

Закрылки на Ту-154. Фото: из открытых источников
Закрылки на Ту-154. Фото: из открытых источников

Авиационные эксперты расшифровали запись с бортового самописца потерпевшего крушение Ту-154 Минобороны России. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на life.ru.

Как передает издание, разговор экипажа прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с*ка!", а затем звучат слова: "Командир, падаем!".

Источник, согласно сообщению, добавил, что пленка, фиксировавшая переговоры экипажа и разговоры внутри кабины, оказалась не повреждена.

Второй самописец – параметрический, – пока не доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил РФ. Таким образом, неизвестно, когда начнется его расшифровка.

Согласно одной из версий, на борту Ту-154 рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна и скорость не была достаточной для набора самолетом высоты.

Ранее сообщалось, что следователи пока не могут исключить теракт из списка версий до изучения данных с "чертных ящиков". При этом позже была озвучена главная на тот момент версия причины крушения.

Сейчас версии, которые рассматривает ФСБ РФ – это неисправность самолета, попадание инородного тела в двигатель, ошибка пилота и некачественное топливо. Признаков теракта спецслужбы пока не обнаружили.

Как сообщалось, Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия).

В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники.
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