Закрыть границу и построить стену: значимые решения первой недели президентства Дональда Трампа (видео)

В ответ на политику нового президента в американской столице не утихают акции протесты

Америка закрывает границы. Дональд Трамп распорядился достроить стену с Мексикой, запретить иммиграцию из семи стран Ближнего востока, и отменить главную реформу предшественника – здравоохранения. Против политики нового президента уже восстали некоторые мэры.

Обещанного три года ждут, но Дональду Трампу хватило всего три дня, чтобы всерьез взяться за выполнение избирательной программы. И хотя еще накануне инаугурации эксперты называли его не предсказуемым, теперь советуют воспринимать обещания главы Белого Дома буквально

В окружении помощников Дональд Трамп подписывает указ о строительстве стены с Мексикой.

"Нация без границ – это не нация. Начиная с сегодняшнего дня, Америка возвращает себе контроль над ними. Мы вернем силу закона!" – заявил Трамп.

В ответ на политику нового президента в американской столице не утихают акции протесты. Эрик Санчез записывается на новый митинг мигрантов.

"Даже не знаю, какое из его решений худшее. Меня пугают эти атаки на женщин! А идея строительства стены – главный символ запугивания мигрантов", – сказал Эрик Санчез, житель Вашингтона.

Оплатить стройку, по мнению Трампа, должна Мексика. Но президент соседней страны уже заявил – не даст ни копейки

"Мексика не верит в стены. Я много раз повторял – мы не станем за это платить", – ответил Энрике Пенья Ньето, президент Мексики.

Нелегальным мигрантам придется и вовсе несладко. Отныне местная власть должна выявлять их и депортировать. Мэры так называемых городов-убежищ: Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса и Сиэтла уже заявили – выполнять указ не будут и обжалуют его в суде.

"Этот указ поставил нашу страну на путь конституционного кризиса. Этот город не откажется от наших ценностей, мы считает, что верховенство права на нашей стороне", – отметил Эд Мюррей, Мэр Сиэтла.

Юристы заявили – в документе есть слабые места и у местных властей есть шансы победить. Но едва ли не самое жесткое распоряжение новой администрации – приостановить выдачу виз гражданам семи стран: Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Защищать мигрантов взялись и известные политики, которые сами когда-то нашли убежище в Америке. Среди них бывшие госсекретаря – Генри Киссинджер и Мадлен Олбрайт. Осудили решение и правозащитники

"Кажется, Трамп безразличен к невероятным страданиям этих людей, через что им пришлось пройти. Но из-за политической выгоды Трап закрывает перед ними двери", – сказал Кен Рот, исполнительный директор организации Human Rights Watch.

Сторонникам Дональд Трамп обещал пересмотреть едва ли не все указы Барка Обамы. В первую очередь – реформу здравоохранения, более известную как Обамакеар. Под вопросом и поддержка программ защиты прав женщин и детей.

"Я стою на верху стометрового строительного крана над Белым домом. Мы только что прицепили здесь послание новой администрации", – говорит участница акции протеста.

Это огромный баннер с призывом – "Сопротивляйся". Вокруг этого лозунга объединяются американцы по всей стране.

Трамп на протесты внимания не обращает. И готов к еще одному непопулярному решению – позволить ЦРУ пытать заключенных, подозреваемых в терроризме.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".