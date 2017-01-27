Залог крепкой семьи: скандальный закон о побоях в России разгневал сеть
Желающих усыновить или жениться на депутате Госдумы резко возросло
Госдума России окончательно приняла скандальный закон, отменяющий уголовное наказание за "дебютные" побои в семье.
"За" проголосовали 380 российских депутатов. А спикер Госдумы РФ даже назвал декриминализацию побоев "залогом крепкой семьи".
Принятие данного закона шокировало и возмутило интернет-пространство. В социальных сетях, в частности, многие изъявили желание вступить в брак с российскими депутатами или усыновить кого-то из них, чтобы пользоваться "благами" решения Госдумы.
Учёные создали пару, способную пережить декриминализацию семейных побоев pic.twitter.com/bIS6GnMl1A— Представься , мразь (@davnch) 27 января 2017 г.
Ударил икону в храме – уголовка.— Wylsacom (@wylsacom) 27 января 2017 г.
Ударил жену дома – административка.
Репостнул не то – уголовка.
Так и живем. Только и остается жену бить.
поздравляю!— Катя Семенова (@coldsemenova) 27 января 2017 г.
в стране, в которой есть поговорка "бьёт, значит любит", побои в семье официально декриминализированы!
Надеюсь, она его жена https://t.co/bXWmlMCsnU— RIP Новости (@riarip) 27 января 2017 г.
Сегодня Дума разрешила стране абсолютно безнаказанно бить членов своей семьи. Теперь долг каждого честного человека усыновить депутата— Сталингулаг (@StalinGulag) 27 января 2017 г.
Теперь в моде опять будут дрищи как я, а не качки. Качок то с удара и убить может.— МинПанд (@crimeapanda) 27 января 2017 г.
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье.— Серый Кардинал (@slevo4kin) 27 января 2017 г.
Готов жениться на Катасоновой.
Госдума отменила уголовную ответственность за семейные побои pic.twitter.com/EkM7BpJ1OC— Алёна Попова (@alyonapopova) 27 января 2017 г.
Сначала они банят порносайты, потом разрешают бить жену. Что дальше?— Wylsacom (@wylsacom) 27 января 2017 г.
дума отменила уголовку за побои, пойду бить жену— Feldman (@EvgenyFeldman) 27 января 2017 г.
"Ремень – это не побои, а воспитание", сообщает портал "Лайф". Жду материала "Гоп-стоп – это не грабеж, а перераспределение".— ivan davydov (@ivan_f_davydov) 26 января 2017 г.
• Ученые впервые скрестили человека и свинью— Сталингулаг (@StalinGulag) 27 января 2017 г.
• Депутаты разрешили семейное насилие
ТЕПЕРЬ ВСЁ ПОНЯТНО
Как сообщалось, ежегодно от побоев в семье в России погибают около 14 тысяч женщин и 3 тысяч детей.
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