Залог крепкой семьи: скандальный закон о побоях в России разгневал сеть

Желающих усыновить или жениться на депутате Госдумы резко возросло

Госдума России окончательно приняла скандальный закон, отменяющий уголовное наказание за "дебютные" побои в семье.

"За" проголосовали 380 российских депутатов. А спикер Госдумы РФ даже назвал декриминализацию побоев "залогом крепкой семьи".

Принятие данного закона шокировало и возмутило интернет-пространство. В социальных сетях, в частности, многие изъявили желание вступить в брак с российскими депутатами или усыновить кого-то из них, чтобы пользоваться "благами" решения Госдумы.

Учёные создали пару, способную пережить декриминализацию семейных побоев pic.twitter.com/bIS6GnMl1A — Представься , мразь (@davnch) 27 января 2017 г.

Ударил икону в храме – уголовка.

Ударил жену дома – административка.

Репостнул не то – уголовка.

Так и живем. Только и остается жену бить. — Wylsacom (@wylsacom) 27 января 2017 г.

поздравляю!



в стране, в которой есть поговорка "бьёт, значит любит", побои в семье официально декриминализированы! — Катя Семенова (@coldsemenova) 27 января 2017 г.

Сегодня Дума разрешила стране абсолютно безнаказанно бить членов своей семьи. Теперь долг каждого честного человека усыновить депутата — Сталингулаг (@StalinGulag) 27 января 2017 г.

Теперь в моде опять будут дрищи как я, а не качки. Качок то с удара и убить может. — МинПанд (@crimeapanda) 27 января 2017 г.

Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье.

Готов жениться на Катасоновой. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 27 января 2017 г.

Госдума отменила уголовную ответственность за семейные побои pic.twitter.com/EkM7BpJ1OC — Алёна Попова (@alyonapopova) 27 января 2017 г.

Сначала они банят порносайты, потом разрешают бить жену. Что дальше? — Wylsacom (@wylsacom) 27 января 2017 г.

дума отменила уголовку за побои, пойду бить жену — Feldman (@EvgenyFeldman) 27 января 2017 г.

"Ремень – это не побои, а воспитание", сообщает портал "Лайф". Жду материала "Гоп-стоп – это не грабеж, а перераспределение". — ivan davydov (@ivan_f_davydov) 26 января 2017 г.

• Ученые впервые скрестили человека и свинью

• Депутаты разрешили семейное насилие



ТЕПЕРЬ ВСЁ ПОНЯТНО — Сталингулаг (@StalinGulag) 27 января 2017 г.

Как сообщалось, ежегодно от побоев в семье в России погибают около 14 тысяч женщин и 3 тысяч детей.