Залог крепкой семьи: скандальный закон о побоях в России разгневал сеть

Сегодня, 15:46

Желающих усыновить или жениться на депутате Госдумы резко возросло

Скандальный российский закон о побоях в семье разгневал сеть. Фото: из открытых источников
Скандальный российский закон о побоях в семье разгневал сеть. Фото: из открытых источников

Госдума России окончательно приняла скандальный закон, отменяющий уголовное наказание за "дебютные" побои в семье.

"За" проголосовали 380 российских депутатов. А спикер Госдумы РФ даже назвал декриминализацию побоев "залогом крепкой семьи".

Принятие данного закона шокировало и возмутило интернет-пространство. В социальных сетях, в частности, многие изъявили желание вступить в брак с российскими депутатами или усыновить кого-то из них, чтобы пользоваться "благами" решения Госдумы.

Как сообщалось, ежегодно от побоев в семье в России погибают около 14 тысяч женщин и 3 тысяч детей.
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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