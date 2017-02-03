Заместителем главы ЦРУ впервые назначена женщина – СМИ

Сегодня, 15:13

По данным американских СМИ, Хаспел в свое время возглавляла секретную тюрьму ЦРУ в Таиланде

Заместителем главы ЦРУ впервые стала женщина. Фото: AFP
Заместителем главы ЦРУ впервые стала женщина. Фото: AFP

Глава ЦРУ Майк Помпео назначил американскую разведчицу Джину Хаспел на должность своего первого заместителя. Об этом сообщают американские СМИ.

Объявляя о выборе коллегам, Помпео отметил 30-летний опыт Хаспел и ее способность решать проблемы и вдохновлять всех вокруг себя.

В сообщениях отмечается, что представители американской разведки поддержали выбор главы ЦРУ, в частности потому, что Хаспел стала первой женщиной, занявшей такую высокую должность в разведывательном управлении США.

Однако некоторые американские политики выразили сомнения по поводу назначения Хаспел в связи со слухами о том, что она поддерживает использование пыток для "выбивания" информации.

Согласно сообщениям газеты "Вашингтон пост", Хаспел в свое время возглавляла секретную тюрьму ЦРУ в Таиланде, в которой американские военные применяли имитацию утопления к двум людям, подозреваемым в связях с террористической группировкой "Аль-Каида".
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Источник:

Интерфакс

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