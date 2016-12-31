Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Запись поединка Аманда Нуньес – Ронда Роузи (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7848/96_main.1483165111.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/96_tn.1483165111.jpg Мир Чемпионка UFC эффектно победила бывшую чемпионку

Запись поединка Аманда Нуньес – Ронда Роузи (видео)

Сегодня, 08:14

Чемпионка UFC эффектно победила бывшую чемпионку


В Лас-Вегасе прошел вечер смешанных единоборств, в котором чемпионка UFC в легчайшей весовой категории Аманда Нуньес (Бразилия, 14-4) встречалась с экс-чемпионкой Рондой Роузи (США, 12-2).

Несмотря на то, что Роузи была фавориткой боя, она его проиграла очень быстро. Менее минуты хватило Аманде Нуньес, чтобы защитить чемпионский пояс UFC.

Уже с первых секунда Аманда пошла в атаку и Ронда пропустила серию точных ударов в голову. Роузи немного повело и этим тут же воспользовалась Нуньес, которая пошла добивать соперницу. И лишь вмешательство рефери остановило это избиение.
UFC, смешанные единоборства, Ронда Роузи, Аманда Нуньес

Вы сейчас просматриваете новость "Запись поединка Аманда Нуньес – Ронда Роузи (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

boxing-mma.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.