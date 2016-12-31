Запись поединка Аманда Нуньес – Ронда Роузи (видео)
Чемпионка UFC эффектно победила бывшую чемпионку
В Лас-Вегасе прошел вечер смешанных единоборств, в котором чемпионка UFC в легчайшей весовой категории Аманда Нуньес (Бразилия, 14-4) встречалась с экс-чемпионкой Рондой Роузи (США, 12-2).
Несмотря на то, что Роузи была фавориткой боя, она его проиграла очень быстро. Менее минуты хватило Аманде Нуньес, чтобы защитить чемпионский пояс UFC.
Уже с первых секунда Аманда пошла в атаку и Ронда пропустила серию точных ударов в голову. Роузи немного повело и этим тут же воспользовалась Нуньес, которая пошла добивать соперницу. И лишь вмешательство рефери остановило это избиение.
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