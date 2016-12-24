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Защитник ЦСКА семь матчей играл с переломом лопатки http://www.segodnya.ua/img/article/7827/60_main.1482599810.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/60_tn.1482599810.jpg Мир Марио Фернандес получил травму еще в ноябре в поединке Лиги чемпионов

Защитник ЦСКА семь матчей играл с переломом лопатки

Сегодня, 19:12

Марио Фернандес получил травму еще в ноябре в поединке Лиги чемпионов

Марио Фернандес. Фото newsru.com
Марио Фернандес. Фото newsru.com

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес провел последние семь официальных матчей с переломом шейки лопатки. Рассказал врач команды Шагабутдин Керимов.

Игрок получил травму в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с "Монако" 2 ноября (0:3). После этого бразилец принял участие в семи официальных играх. Однако в матче 17-го тура чемпионата России с екатеринбургским "Уралом" (4:0) он неудачно столкнулся с Михаилом Меркуловым, в результате чего покинул поле на носилках. Позже выяснилось, что футболисту диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

"Марио – футболист и человек с характером. После ответной игры на выезде с "Монако", в которой он получил травму, Фернандес выходил играть и проводил полные матчи с переломом шейки правой лопатки. Насколько у него было желание помочь команде. Естественно, он играл на обезболивающих, но, как нам показалось, уровень его игры при этом не пострадал", – сказал Керимов.

"При том, что на поле наш защитник настоящий лев, в жизни Марио остается один из самых скромных игроков нашей команды", – добавил врач.

Бразилец выступает за ЦСКА с лета 2012 года. В текущем году Фернандес получил российское гражданство. В середине декабря появилась информация, что испанская "Барселона" интересуется защитником.
футбол, футболист, ЦСКА

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Источники:

NEWSru.com, ИТАР-ТАСС

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