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Защитник на коленях умолял Неймара не обыгрывать его (видео)

Вчера, 17:19

Бразилец не сжалился над соперником и обыграл его филигранным финтом


Забавный эпизод случился в товарищеском поединке, в котором встречались друзья Неймара и друзья Робиньо.

Вингер "Барселоны" вышел на поле не с первых минут, однако именно с его участием случился наиболее веселый момент в матче.

Приняв мяч на своем любимом левом фланге, Неймар столкнулся лицом к лицу с игроком соперника Фредом, который решил немного подшутить. Оппонент звездного вингера опустился на колени и стал умолять игрока сине-гранатовых не обыгрывать его. Мольбы Фреда на Неймара не подействовали – красивым финтом он убрал соперника и продолжил свой путь к чужим воротам.

К сожалению, зрелищный дриблинг игрока "Барсы" не завершился голом. Тем не менее, его команда одержала итоговую победу 13:9.
футбол, товарищеский матч, Неймар

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