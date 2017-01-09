Защитник "Вильярреала" получил перелом в матче против "Барселоны"
На восстановление игроку потребуется от трех до четырех недель
Защитник "Вильярреала" Матео Мусаккьо пропустит ближайшие матчи своей команды из-за травмы.
Как сообщает Marca, 26-летний аргентинец во время поединка чемпионата Испании с "Барселоной" (1:1) получил перелом запястья после неудачного падения. На восстановление игроку потребуется от трех до четырех недель.
В нынешнем сезоне Мусаккьо провел в составе "Вильярреала" 18 матчей.
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