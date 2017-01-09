Защитник "Вильярреала" получил перелом в матче против "Барселоны" Сегодня, 16:58 Просмотров: ...

На восстановление игроку потребуется от трех до четырех недель

Матео Мусаккьо. Фото villarrealcf.es

Защитник "Вильярреала" Матео Мусаккьо пропустит ближайшие матчи своей команды из-за травмы. Как сообщает Marca, 26-летний аргентинец во время поединка чемпионата Испании с "Барселоной" (1:1) получил перелом запястья после неудачного падения. На восстановление игроку потребуется от трех до четырех недель. В нынешнем сезоне Мусаккьо провел в составе "Вильярреала" 18 матчей.