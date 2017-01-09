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Защитник "Вильярреала" получил перелом в матче против "Барселоны" http://www.segodnya.ua/img/article/7865/95_main.1483973927.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/95_tn.1483973927.jpg Мир На восстановление игроку потребуется от трех до четырех недель

Защитник "Вильярреала" получил перелом в матче против "Барселоны"

Сегодня, 16:58

На восстановление игроку потребуется от трех до четырех недель

Матео Мусаккьо. Фото villarrealcf.es
Матео Мусаккьо. Фото villarrealcf.es

Защитник "Вильярреала" Матео Мусаккьо пропустит ближайшие матчи своей команды из-за травмы.

Как сообщает Marca, 26-летний аргентинец во время поединка чемпионата Испании с "Барселоной" (1:1) получил перелом запястья после неудачного падения. На восстановление игроку потребуется от трех до четырех недель.

В нынешнем сезоне Мусаккьо провел в составе "Вильярреала" 18 матчей.
футбол, Барселона, чемпионат Испании, Вильярреал

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Источник:

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