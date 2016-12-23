Завтра в Украине мокрый снег, туман и гололед

По данным синоптиков, днем в стране будет до 4 градусов тепла

24 декабря в Киеве переменная облачность, ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...+1 градус, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем -2...+4 градуса.

На севере переменная облачность, ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...-4 градуса.

В центре переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...-4 градуса.

На востоке переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-6 градусов, днем +2...-4 градуса.