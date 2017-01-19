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Заявление российского вице-премьера Шувалова уронило курс рубля http://www.segodnya.ua/img/article/7898/94_main.1484839539.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/94_tn.1484839539.jpg Мир Курс доллара в России пробил отметку в 60 рублей на фоне заявления Шувалова о возможном начале скупки валюты Центробанком РФ

Заявление российского вице-премьера Шувалова уронило курс рубля

Сегодня, 17:25

Курс доллара в России пробил отметку в 60 рублей на фоне заявления Шувалова о возможном начале скупки валюты Центробанком РФ

Российский вицепрьемьер своим заявлением уронил рубль. Фото: AFP
Российский вицепрьемьер своим заявлением уронил рубль. Фото: AFP

Курс доллара на Московской бирже впервые с 11 января 2017 года поднялся выше 60 руб. На максимуме стоимость доллара достигла в четверг отметки 60,265 руб., что на 70,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Об этом сообщает РБК.

Одновременно с этим курс евро на Московской бирже поднялся выше 64 руб. На максимуме он достиг отметки 64,24 руб., что на 94,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В течение предыдущей недели курс доллара к рублю заметно снизился, а в ходе торгов 17 января впервые за полтора года упал ниже 59 руб. Смена тренда произошла на фоне заявлений первого вице-премьера Игоря Шувалова о возможности покупки валюты Банком России в условиях более высоких, чем ожидалось ранее, цен на нефть.

"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения нетраты дополнительных нефтегазовых доходов мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – заявил Шувалов в интервью Bloomberg.

Главный экономист "ПФ Капитал" Евгений Надоршин назвал высказывание Шувалова определяющим фактором, спровоцировавшим падение курса.

"Других оснований я не увидел. Вчера рубль почти полностью проигнорировал довольно сильную просадку цен на нефть. Судя по новостям с начала года, мы имеем дело с притоком спекулятивного капитала в различные рублевые инструменты, который позволил рублю снова стать менее зависимым от цен на нефть, – и автоматически мы сталкиваемся с реакцией на заявление Шувалова", – отметил Надоршин.

Главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк также отмечает, что валютный рынок "сразу отреагировал" на слова Шувалова, однако, по ее словам, в ближайшей перспективе выход ЦБ на валютный рынок представляет маловероятным.
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