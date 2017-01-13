Заявления Тиллерсона дают Украине слабую надежду – The Atlantic Council

Как отмечается, заявления кандидата на пост госсекретаря открывают возможность того, что администрация Трампа может обеспечить Украину более серьезной поддержкой

На заседании Сената США 11 января кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон долго пытался убедить скептиков в том, что его прошлые отношения с президентом РФ Владимиром Путиным не станут причиной его наивной и слабой политики в отношении Кремля. Об этом в статье для The Atlantic Council пишет бывший посол США в Украине Джон Хербст, замечая, что это было заметно с самого начала.

Он сказал, что Америке нужно без иллюзий смотреть на отношения с Москвой. И что Россия представляет опасность, а американские союзники правы, что боятся ее. Он отчитал Москву за аннексию Крыма и вторжение в Украину. Несмотря на то, что с Россией можно сотрудничать там, где ее интересы совпадают с американскими, по словам Тиллерсона, Вашингтон должен жестко отстаивать интересы Амеирки и ее союзников, а Россия "должна ответить за свои действия".

Хотя заявления кандидата в Госсекретари были громкими, они не были чем-то чрезвычайным, по понятным причинам. Однако он столкнулся с острыми вопросами от сенаторов, которые сомневаются в его взглядах на Украину и Россию. Хербст пишет, что ответы Тиллерсона были сильными, а иногда специфическими. В отношении Украины он сказал, что слабый ответ Запада на аннексию Крыма в 2014 году поощрил Россию начать военную операцию в Донбассе. Когда его спросили, что США следовало сделать в ответ, он ответил, что стоило передать оборонительное летальное оружие и предоставить Киеву оперативные разведывательные данные.

"Конечно же, слова Тиллерсона были не о том, что США должны сделать теперь. Но они открывают возможность того, что администрация Трампа может обеспечить Украину более серьезной поддержкой в борьбе против агрессии Кремля, чем предшественники", – считает Хербст.

Относительно санкций, позиция Тиллерсона оказалась неоднозначной. С одной стороны он признал, что санкции – это "важный инструмент" сдерживания негативного поведения. А с другой – заявил, что они вредят американскому бизнесу. Его окончательной репликой было то, что статус-кво в вопросе санкций нужно сохранить, пока он не изучит ситуацию лучше.

По мнению Хербста, скоро мир узнает, какую позицию администрация Трампа занимает относительно санкций. Поскольку их действие закончатся в марте, если администрация не продлит их. "Если агрессия Москвы в Украине продолжится, не продлить действие санкций было бы признаком слабости", – считает экс-посол США в Украине.

Тиллерсон также заверил, что поддерживает "Акт Магнитского", предусматривающий санкции против ряда граждан России за нарушение прав человека и демократических норм. Он также подтвердил, что привержен к идее введения так называемого "Глобального акта Магнитского об ответственности за нарушение прав человека".

В то же время, он отклонил вопрос республиканца Марко Рубио о том, считает ли он Путина "военным преступником". По мнению Хербста, в Сенате Тиллерсон показал, что он реально оценивает опасность, которую представляет ревизионистская политика Путина, и что он поддерживает идею укрепления НАТО и американского лидерства.

Заявления, которые Тиллерсон сделал, дают возможность догадываться, какую политику будет проводить администрация Трампа. Но не стоит воспринимать их как гарантию.

Ранее, издание Financial Times писало, что у Тиллерсона проблемы с республиканцами на пути к креслу Госсекретаря. Часть сенаторов от партии сомневаются, стоит ли поддерживать его кандидатуру. Если хотя бы трое республиканцев и все демократы в Сенате проголосуют против него, Тиллерсон не станет Госсекретарем.

Нопомним, во время слушаний в сенате Тиллерсон пообещал, что США смогут признать Крым российским только с согласия украинского народа.

Рекс Тиллерсон также высказался в пользу поставок Украине летального оружия в случае продолжения боевых действий в Донбассе. "Я думаю, что нам важно оказывать Украине всю необходимую поддержку для того, чтобы она могла защитить себя от дальнейшей экспансии или агрессии", – сказал он.