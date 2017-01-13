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Заявления Тиллерсона дают Украине слабую надежду – The Atlantic Council http://www.segodnya.ua/img/article/7878/54_main.1484291771.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/54_tn.1484291771.jpg Мир Как отмечается, заявления кандидата на пост госсекретаря открывают возможность того, что администрация Трампа может обеспечить Украину более серьезной поддержкой

Заявления Тиллерсона дают Украине слабую надежду – The Atlantic Council

Сегодня, 09:13

Как отмечается, заявления кандидата на пост госсекретаря открывают возможность того, что администрация Трампа может обеспечить Украину более серьезной поддержкой

Тиллерсон. Фото: AFP
Тиллерсон. Фото: AFP

На заседании Сената США 11 января кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон долго пытался убедить скептиков в том, что его прошлые отношения с президентом РФ Владимиром Путиным не станут причиной его наивной и слабой политики в отношении Кремля. Об этом в статье для The Atlantic Council пишет бывший посол США в Украине Джон Хербст, замечая, что это было заметно с самого начала.

Он сказал, что Америке нужно без иллюзий смотреть на отношения с Москвой. И что Россия представляет опасность, а американские союзники правы, что боятся ее. Он отчитал Москву за аннексию Крыма и вторжение в Украину. Несмотря на то, что с Россией можно сотрудничать там, где ее интересы совпадают с американскими, по словам Тиллерсона, Вашингтон должен жестко отстаивать интересы Амеирки и ее союзников, а Россия "должна ответить за свои действия".

Хотя заявления кандидата в Госсекретари были громкими, они не были чем-то чрезвычайным, по понятным причинам. Однако он столкнулся с острыми вопросами от сенаторов, которые сомневаются в его взглядах на Украину и Россию. Хербст пишет, что ответы Тиллерсона были сильными, а иногда специфическими. В отношении Украины он сказал, что слабый ответ Запада на аннексию Крыма в 2014 году поощрил Россию начать военную операцию в Донбассе. Когда его спросили, что США следовало сделать в ответ, он ответил, что стоило передать оборонительное летальное оружие и предоставить Киеву оперативные разведывательные данные.

"Конечно же, слова Тиллерсона были не о том, что США должны сделать теперь. Но они открывают возможность того, что администрация Трампа может обеспечить Украину более серьезной поддержкой в борьбе против агрессии Кремля, чем предшественники", – считает Хербст.

Относительно санкций, позиция Тиллерсона оказалась неоднозначной. С одной стороны он признал, что санкции – это "важный инструмент" сдерживания негативного поведения. А с другой – заявил, что они вредят американскому бизнесу. Его окончательной репликой было то, что статус-кво в вопросе санкций нужно сохранить, пока он не изучит ситуацию лучше.

По мнению Хербста, скоро мир узнает, какую позицию администрация Трампа занимает относительно санкций. Поскольку их действие закончатся в марте, если администрация не продлит их. "Если агрессия Москвы в Украине продолжится, не продлить действие санкций было бы признаком слабости", – считает экс-посол США в Украине.

Тиллерсон также заверил, что поддерживает "Акт Магнитского", предусматривающий санкции против ряда граждан России за нарушение прав человека и демократических норм. Он также подтвердил, что привержен к идее введения так называемого "Глобального акта Магнитского об ответственности за нарушение прав человека".

В то же время, он отклонил вопрос республиканца Марко Рубио о том, считает ли он Путина "военным преступником". По мнению Хербста, в Сенате Тиллерсон показал, что он реально оценивает опасность, которую представляет ревизионистская политика Путина, и что он поддерживает идею укрепления НАТО и американского лидерства.

Заявления, которые Тиллерсон сделал, дают возможность догадываться, какую политику будет проводить администрация Трампа. Но не стоит воспринимать их как гарантию.

Ранее, издание Financial Times писало, что у Тиллерсона проблемы с республиканцами на пути к креслу Госсекретаря. Часть сенаторов от партии сомневаются, стоит ли поддерживать его кандидатуру. Если хотя бы трое республиканцев и все демократы в Сенате проголосуют против него, Тиллерсон не станет Госсекретарем.

Нопомним, во время слушаний в сенате Тиллерсон пообещал, что США смогут признать Крым российским только с согласия украинского народа.

Рекс Тиллерсон также высказался в пользу поставок Украине летального оружия в случае продолжения боевых действий в Донбассе. "Я думаю, что нам важно оказывать Украине всю необходимую поддержку для того, чтобы она могла защитить себя от дальнейшей экспансии или агрессии", – сказал он.
россия, США, Украина, Донбасс, Тиллерсон

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Источник:

ZN.ua

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