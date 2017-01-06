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Земан выступил против создания в Чехии Центра по борьбе с российской пропагандой http://www.segodnya.ua/img/article/7859/74_main.1483698204.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/74_tn.1483698204.jpg Мир По мнению президента Чехии, это будет означать введение в стране государственной цензуры

Земан выступил против создания в Чехии Центра по борьбе с российской пропагандой

Сегодня, 12:19

По мнению президента Чехии, это будет означать введение в стране государственной цензуры

Земан. Фото: zn.ua
Земан. Фото: zn.ua

Президент Чехии Милош Земан выступил с критикой МВД за создание группы, которая будет бороться с дезинформацией. Об этом сообщает EUobserver.

Земан, известный своей пророссийской позицией, и его пресс-секретарь осудили создание подразделения, назвав его "государственной цензурой" и "полицией мыслей".

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Чешской Республики открыло Центр по борьбе с дезинформацией и гибридными угрозами. В учреждении работают 20 сотрудников, которые занимаются мониторингом угроз, связанных с радикализацией политических настроений, терроризмом и предотвращением кампаний по дезинформации других стран в отношении Чехии.

Центр открыт после предупреждений чешской контрразведки о действиях РФ, направленных против Чехии. Согласно оценке чешских спецслужб, кибервойна, которую ведут в Интернете так называемые "тролли", имеет целью подорвать доверие к НАТО и учреждениям Европейского Союза, а также поддерживать популистские и экстремистские движения.
россия, Чехия, МВД, пропаганда, земан

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Источник:

Украинская правда

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