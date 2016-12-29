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Жена футболиста Швайнштайгера Иванович объявила о завершении теннисной карьеры (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7840/68_main.1482950576.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/68_tn.1482950576.jpg Мир За свою карьеру сербская спортсменка выиграла 15 турниров WTA в одиночном разряде

Жена футболиста Швайнштайгера Иванович объявила о завершении теннисной карьеры (фото)

Вчера, 20:42

За свою карьеру сербская спортсменка выиграла 15 турниров WTA в одиночном разряде

Ана Иванович. Фото Instagram
Ана Иванович. Фото Instagram

Сербская теннисистка Ана Иванович в 29 лет объявила о завершении карьеры. Теннисистка из-за травмы не выходила на корт, опустившись по итогам сезона с 16-го на 63-е место в рейтинге WTA. На ее счету всего 15 побед в 2016 году и 516 809 долларов призовых.

За свою карьеру Иванович выиграла 15 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе турнир "Большого Шлема" Ролан Гаррос-2008. Финалистка Кубка Федерации (2012) и Кубка Хопмана (2013) в составе национальной сборной Сербии и юниорского Уимблдона-2004.

12 недель сербка возглавляла рейтинг лучших тенниситок мира по версии WTA в 2008 году.

В июле 2016 года Ана сыграла свадьбу с полузащитником "Манчестер Юнайтед" и сборной Германии Бастианом Швайнштайгером.
теннис, Ана Иванович

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Источник:

Сегодня|Спорт

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