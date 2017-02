Женщины всего мира устроили флешмоб против Трампа (фото)

70-летний президент США Дональд Трамп продолжает удивлять мир новыми указами. И если до этого они имели отношение только к политике страны, теперь же Трамп решил заострить внимание на внешности своих подчиненных, – передает peopletalk.

Оказывается, новоиспеченный лидер Америки заставляет своих сотрудниц носить платья. В докладе, опубликованном на сайте Axios, говорится, что республиканец очень строг со своими работниками и оказывает давление как на женщин, так и на мужчин. Трамп настаивает на том, что женщины должны одеваться аккуратно и стильно. "Даже если вы в джинсах, вы должны выглядеть по-деловому. Нужно всегда одеваться как женщина". Лидер считает, что такой стиль должен стать козырем всех его работниц.

Мишель Обама, Мелания Трамп, Дональд Трамп, Барак Обама

Мужчин президент призывает всегда носить галстуки. Кстати, инсайдеры поговаривают, что единственный, кому сходит с рук дресс-код – политический активист и главный стратегический советник Дональда Стивен Бэннон. Как сообщает источник, его стиль почему-то всегда неопрятен и Дональд не обращает на это никакого внимания.

Теперь социальные сети, а именно Twitter, штурмует новый хэштег #DressLikeAWoman (#ОдеватьсяКакЖенщина). Женщины всего мира начали выкладывать фотографии в своей рабочей одежде и подписывать соответствующим хэштегом. Любопытно, что среди них военные, космонавты, врачи, стюардессы, которые явно отнеслись к такому указу с иронией и сарказмом.

So glad I remembered to #DressLikeAWoman. I don't think the ill fitted Chinese ties of @realDonaldTrump could have put many fires out. pic.twitter.com/clUcuDcOzB — Socratic paradox (@ParadoxSocratic) 7 февраля 2017 г.

Two of ten science jobs I've worked: establishing wildlife corridors and safe drinking water #actuallivingscientist #DressLikeAWoman pic.twitter.com/CthJZjnhe1 — Evana Maile Newberry (@evanamaile) 7 февраля 2017 г.

No olvidemos que el feminismo aun sigue siendo MUY necesario.#DressLikeAWoman pic.twitter.com/Y60SkqMqoh — Javier O. Figueiral (@Sr_JOF) 7 февраля 2017 г.

#DressLikeAWoman means dressing like a firefighter, judge, surgeon, astronaut or anything else a woman decides she wants to be! pic.twitter.com/OO6PmLAaZL — AWAKEN PR (@awaken_pr) 7 февраля 2017 г.

Thousands have taken to Twitter to post images of women at work in response to the US President #DressLikeAWoman https://t.co/lkgHa7ocxt pic.twitter.com/genljngitG — Kitsch Kandy (@KitschKandy) 7 февраля 2017 г.