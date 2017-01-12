Женская сборная России показала худший результат в эстафетах на Кубке мира с 1993 года

Женская сборная России по биатлону заняла 13-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Это худший результат команды с 1993 года.

В 1993 году стала 17-й в эстафете. 13-е место – худшее для женской команды России с декабря 1993 года, когда и был установлен антирекорд.

Напомним, что сегодня за сборную России сегодня выступали Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова. Выиграла эстафету сборная Германии.

Сборная Украины заняла в гонке четвертое место. Победу отпраздновали биатлонистки из Германии.