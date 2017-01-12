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Женская сборная России показала худший результат в эстафетах на Кубке мира с 1993 года http://www.segodnya.ua/img/article/7877/87_main.1484243751.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/87_tn.1484243751.jpg Мир Победу в гонке отпраздновали биатлонистки из Германии

Женская сборная России показала худший результат в эстафетах на Кубке мира с 1993 года

Сегодня, 19:55

Победу в гонке отпраздновали биатлонистки из Германии

Фото AFP
Фото AFP

Женская сборная России по биатлону заняла 13-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Это худший результат команды с 1993 года.

В 1993 году стала 17-й в эстафете. 13-е место – худшее для женской команды России с декабря 1993 года, когда и был установлен антирекорд.

Напомним, что сегодня за сборную России сегодня выступали Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова. Выиграла эстафету сборная Германии.

Сборная Украины заняла в гонке четвертое место. Победу отпраздновали биатлонистки из Германии.
биатлон, Кубок мира по биатлону

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Источник:

Советский спорт

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