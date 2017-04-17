Жертвами чудовищных наводнений в Перу стали 107 человек

Сегодня, 13:24

Международный олимпийский комитет выделит 600 тысяч долларов для устранения последствий стихии

На Перу обрушилась стихия. Фото: AFP
На Перу обрушилась стихия. Фото: AFP

В Перу не менее 107 человек погибли и более одного миллиона пострадали от наводнений, вызванных ливневыми дождями, которые принес циклон "Эль-Ниньо Костера".

Об этом сообщает Национальный центр управления в чрезвычайных ситуациях.

Телеканал Telesur отмечает, что от мощного циклона пострадали более 220 тысяч домов.

В начале апреля сообщалось, что Международный олимпийский комитет выделит 600 тысяч долларов для устранения последствий наводнения в Перу.

Напомним, 28 марта несколько сотен домов на окраине столицы Перу Лимы оказались затоплены в результате наводнения.

Власти заявили, что за последние 20 лет эти наводнения стали самыми тяжелыми. В 1998 году в результате схожего периода дождей погибли 374 человека.
Перу, погибли, стихия, циклон, дожди, наводнения, Эль-Ниньо

Вы сейчас просматриваете новость "Жертвами чудовищных наводнений в Перу стали 107 человек". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Russia Today

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Австралию захлестнули наводнения: погибли две женщины

1 Апреля, 12:04

Многие жители затопленных районов покинули свои дома, спасаясь от воды 

Мир

Более 70 человек погибли из-за наводнений в Перу

19 Марта, 00:36

С начала периода дождей повреждены 115 тысяч домов, разрушены 117 мостов и более тысячи километров дорог

Мир

EPA

В результате наводнения во Вьетнаме погибли 13 человек

4 Декабря 2016, 20:25

В ближайшие дни вновь ожидаются сильные дожди

Мир

Тайфун на Филиппинах унес 16 жизней. Фото: соцсети

На Филиппины обрушился мощный тайфун: есть жертвы

23 Октября 2016, 00:17

Как сообщают СМИ, ожидается, что вскоре стихия достигнет Китая

Мир

Фото: AFP

Иран захлестнуло мощное наводнение, десятки погибших

15 Апреля, 16:18

В четырех провинциях страны дожди идут с пятницы 

Мир

Таиланд уходит под воду

10 Января, 18:06

Затопило более трехсот тысяч домов в 12 провинциях, стихия также убила 25 человек 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования