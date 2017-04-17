Жертвами чудовищных наводнений в Перу стали 107 человек

Международный олимпийский комитет выделит 600 тысяч долларов для устранения последствий стихии

В Перу не менее 107 человек погибли и более одного миллиона пострадали от наводнений, вызванных ливневыми дождями, которые принес циклон "Эль-Ниньо Костера".

Об этом сообщает Национальный центр управления в чрезвычайных ситуациях.

Телеканал Telesur отмечает, что от мощного циклона пострадали более 220 тысяч домов.

В начале апреля сообщалось, что Международный олимпийский комитет выделит 600 тысяч долларов для устранения последствий наводнения в Перу.

Напомним, 28 марта несколько сотен домов на окраине столицы Перу Лимы оказались затоплены в результате наводнения.

Власти заявили, что за последние 20 лет эти наводнения стали самыми тяжелыми. В 1998 году в результате схожего периода дождей погибли 374 человека.