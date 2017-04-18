Жертвами водного фестиваля в Мьянме стали 285 человек

Правоохранители зарегистрировали на водном фестивале в общей сложности 1200 уголовных дел

Не менее 285 человек погибли во время водного фестиваля Тинджан в Мьянме. Об этом сообщает ТАСС.

За четыре дня празднования было зарегистрировано 1200 уголовных дел, связанных с убийствами, ДТП, употреблением наркотических веществ, кражами и насилием.

Тинджан отмечается, когда Солнце из созвездия Рыб переходит в созвездие Овна и, как правило, приходится на середину апреля. Праздник является неотъемлемой частью буддийской традиции Мьянмы.

Ранее сообщалось, что в Перу традиционный фестиваль закончился трагедией.