Жертвами водного фестиваля в Мьянме стали 285 человек

Сегодня, 10:26

Правоохранители зарегистрировали на водном фестивале в общей сложности 1200 уголовных дел

Фото: AFP
Фото: AFP

Не менее 285 человек погибли во время водного фестиваля Тинджан в Мьянме. Об этом сообщает ТАСС.

За четыре дня празднования было зарегистрировано 1200 уголовных дел, связанных с убийствами, ДТП, употреблением наркотических веществ, кражами и насилием.

Тинджан отмечается, когда Солнце из созвездия Рыб переходит в созвездие Овна и, как правило, приходится на середину апреля. Праздник является неотъемлемой частью буддийской традиции Мьянмы.

Ранее сообщалось, что в Перу традиционный фестиваль закончился трагедией.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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