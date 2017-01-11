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Жертвами взрыва в Афганистане стали пять дипломатов ОАЭ http://www.segodnya.ua/img/article/7872/18_main.1484133317.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/18_tn.1484133317.jpg Мир Всего погибли 11 человек, ранения получили 16 человек

Жертвами взрыва в Афганистане стали пять дипломатов ОАЭ

Сегодня, 13:13

Всего погибли 11 человек, ранения получили 16 человек

В Афганистане неспокойно. Фото: AFP
В Афганистане неспокойно. Фото: AFP

В результате взрыва в афганском Кандагаре погибли пять дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщило Associated Press со ссылкой на власти ОАЭ.

Взрыв прогремел в гостевом доме губернатора провинции Кандагар. Всего погибли 11 человек, ранения получили 16 человек, в том числе сам губернатор и посол ОАЭ

Читайте также: Двойной теракт в Кабуле убил 27 человек

Ранее сообщалось, что в Кабуле произошел двойной теракт, который унес жизни 27 человек. Ответственность взяли на себя боевики движения "Талибан".

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Движение "Талибан" взяло под контроль значительную территорию в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.
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Источник:

РИА Новости

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Еще 25 человек ранены

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