Жертвами взрыва в Афганистане стали пять дипломатов ОАЭ

Всего погибли 11 человек, ранения получили 16 человек

В результате взрыва в афганском Кандагаре погибли пять дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщило Associated Press со ссылкой на власти ОАЭ.

Взрыв прогремел в гостевом доме губернатора провинции Кандагар. Всего погибли 11 человек, ранения получили 16 человек, в том числе сам губернатор и посол ОАЭ

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Ранее сообщалось, что в Кабуле произошел двойной теракт, который унес жизни 27 человек. Ответственность взяли на себя боевики движения "Талибан".

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Движение "Талибан" взяло под контроль значительную территорию в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.