Жертвами взрыва в Афганистане стали пять дипломатов ОАЭ
Всего погибли 11 человек, ранения получили 16 человек
В результате взрыва в афганском Кандагаре погибли пять дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщило Associated Press со ссылкой на власти ОАЭ.
Взрыв прогремел в гостевом доме губернатора провинции Кандагар. Всего погибли 11 человек, ранения получили 16 человек, в том числе сам губернатор и посол ОАЭ
Читайте также: Двойной теракт в Кабуле убил 27 человек
Ранее сообщалось, что в Кабуле произошел двойной теракт, который унес жизни 27 человек. Ответственность взяли на себя боевики движения "Талибан".
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Движение "Талибан" взяло под контроль значительную территорию в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.
Вы сейчас просматриваете новость "Жертвами взрыва в Афганистане стали пять дипломатов ОАЭ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии