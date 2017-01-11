Жириновский предложил изменить гимн России

Политик считает, что текст нужно переписать, а количество куплетов сократить

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить гимн РФ, при этом изменив его текст.

"Мне кажется, надо поправить. Шесть куплетов – получается очень долго, оставить три куплета и припев четвертым. Пусть комитет (Госдумы РФ) по культуре этим займется", – сказал Жириновский, выступая на пленарном заседании.

По его утверждению, "содержание (гимна) также не самое лучшее". "Гимн должен вдохновлять и показывать, какая страна. Там про страну вообще ни слова не сказано", – полагает скандалист.

Напомним, в конце прошлого года в эфире одной из телепрограмм Жириновский "дьявольски расхохотался", рассказав анекдот о Меркель и Обаме.