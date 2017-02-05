Жириновский "зажег" на дискотеке (видео)
Скандальный политик отметил юбилейный 30-й съезд партии "зажигательным" танцем, порадовав тем самым присутствующих
Одиозный российский политик Владимир Жириновский показал "класс", станцевав на вечеринке по случаю окончания 30-го съезда ЛДПР. Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook
Отметим, что политик известен своими скандальными заявлениями, однако на этот раз он решил удивить танцами.
Сначала Жириновский дал возможность желающим пофотографироваться с ним, а далее он пошел в пляс: лидер ЛДПР взял за руку маленького мальчика и под популярную молодежную песню "пошел в разнос".
Стоит отметить, что политик не раз отмечался резкими высказываниями об Украине, однако не постеснялся танцевать под песни украинской группы.
Владимир Жириновский на дискотеке по окончании 30-го Съезда ЛДПРhttps://t.co/wO0JvapW1Z— Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 4 февраля 2017 г.
Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский предложил изменить российский гимн. Российский политик считает, что текст нужно переписать, а количество куплетов сократить.
Вы сейчас просматриваете новость "Жириновский "зажег" на дискотеке (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии