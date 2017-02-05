Жириновский "зажег" на дискотеке (видео)

Сегодня, 04:28

Скандальный политик отметил юбилейный 30-й съезд партии "зажигательным" танцем, порадовав тем самым присутствующих

Владимир Жириновский. Фото: ТАСС
Владимир Жириновский. Фото: ТАСС

Одиозный российский политик Владимир Жириновский показал "класс", станцевав на вечеринке по случаю окончания 30-го съезда ЛДПР. Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook

Отметим, что политик известен своими скандальными заявлениями, однако на этот раз он решил удивить танцами.

Сначала Жириновский дал возможность желающим пофотографироваться с ним, а далее он пошел в пляс: лидер ЛДПР взял за руку маленького мальчика и под популярную молодежную песню "пошел в разнос".

Стоит отметить, что политик не раз отмечался резкими высказываниями об Украине, однако не постеснялся танцевать под песни украинской группы.

Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский предложил изменить российский гимн. Российский политик считает, что текст нужно переписать, а количество куплетов сократить.
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Источник:

"Сегодня"

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