Жириновский "зажег" на дискотеке (видео)

Одиозный российский политик Владимир Жириновский показал "класс", станцевав на вечеринке по случаю окончания 30-го съезда ЛДПР. Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook

Отметим, что политик известен своими скандальными заявлениями, однако на этот раз он решил удивить танцами.

Сначала Жириновский дал возможность желающим пофотографироваться с ним, а далее он пошел в пляс: лидер ЛДПР взял за руку маленького мальчика и под популярную молодежную песню "пошел в разнос".

Стоит отметить, что политик не раз отмечался резкими высказываниями об Украине, однако не постеснялся танцевать под песни украинской группы.

Владимир Жириновский на дискотеке по окончании 30-го Съезда ЛДПРhttps://t.co/wO0JvapW1Z — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 4 февраля 2017 г.

Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский предложил изменить российский гимн. Российский политик считает, что текст нужно переписать, а количество куплетов сократить.