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Житель Бангкока за рулем грузовика протаранил 30 машин (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7818/35_main.1482369527.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/35_tn.1482369527.jpg Мир Стражи порядка попытались остановить разбушевавшегося водителя

Житель Бангкока за рулем грузовика протаранил 30 машин (видео)

Сегодня, 03:18

Стражи порядка попытались остановить разбушевавшегося водителя


Житель Бангкока за рулем грузовика прорвался через полицейский кордон и протаранил 30 автомобилей и шесть мотоциклов. Об этом сообщает Straits Times.

Стражи порядка попытались остановить разбушевавшегося водителя, но у них ничего не получилось. Патрульные сообщили, что сначала управлявший грузовиком мужчина попал в аварию, а потом по неизвестной причине стал таранить другие автомобили. В результате инцидента пострадали три местных жителя. Водитель задержан и доставлен в отделение полиции.
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Источник:

Lenta.ru

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