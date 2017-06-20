Житель Флориды с большим мачете одолел пятерых грабителей с ружьем

Сегодня, 13:32

Грабители, вооруженные дробовиком, бросились врассыпную, столкнувшись с яростным сопротивлением


Житель американского города Сарасота при помощи мачете обратил в бегство пятерых грабителей, вооруженных ружьем. Об этом сообщает Fox 6 Now.

Около пяти часов утра в пятницу, 16 июня, подозреваемые ворвались во двор частного дома. Один из грабителей держал дробовик, у других были мачете и лом. Когда они появились, домовладелец общался во дворе со знакомым молодым человеком. Он вскочил и, размахивая доской, отступил к дверям дома. Его знакомый спрятался под столом.

Согласно записи камеры видеонаблюдения, подозреваемый с дробовиком вбежал в дом вслед за мужчиной, а его подельники остались во дворе. Через 20 секунд в дверях появился сначала он, а затем домовладелец с огромным мачете в руках. Грабители бросились врассыпную, он ринулся за ними. Только после этого знакомый мужчины вылез из-под стола. Он закурил, подобрал трубу и побежал помогать. За ним последовала маленькая собачка, выскочившая из дома.

Совместными усилиями мужчина с мачете, молодой человек с сигаретой и присоединившаяся к ним женщина в нижнем белье схватили одного из подозреваемых и отобрали у него дробовик. Остальных участников ограбления полиция задержала на автозаправочной станции.
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