Жители Литвы вынесли неутешительный вердикт России и Беларуси

Сегодня, 13:48

По данным опроса, две трети литовцев поддерживают членство Литвы в ЕС

В Литве провели опрос. Фото: focus.ua
В Литве провели опрос. Фото: focus.ua

Жители Литвы считают, что наиболее недружественными государствами, которые представляют наибольшую угрозу, являются Россия и Беларусь, и поддерживают членство страны в ЕС.

Таковы результаты опроса, проведенного центром исследования общественного мнения и рынка Vilmorus по заказу литовского МИД, сообщает Delfi.

По данным опроса, две трети жителей (65%) поддерживают членство Литвы в ЕС, против высказываются 12% опрошенных. Самый высокий уровень поддержки – среди молодежи, студентов и людей и респондентов с высшим образованием.

Как наиболее недружественное Литве государство, представляющее угрозу, большинство участников опроса назвали Россию (64%). Второе место в этом списке заняла Беларусь (20%). За год отрицательная оценка выросла на 7% (более чем на треть).

Респонденты считают, что Литва должна активно сотрудничать с Латвией (67%), Польшей (65%), Эстонией (62%), более половины опрошенных (59%) указали и Германию.

Репрезентативный опрос общественного мнения был проведен в период с 2 по 10 декабря 2016 года, были опрошены 1002 жителя страны в возрасте 18 лет и старше.

Напомним, официальный Вильнюс в 2017 году впервые выделит 3,6 млн евро на строительство стены на границе с Калининградской областью РФ.

"Этих средств должно хватить на строительство забора. Близ него будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей, средства на которую будут найдены в следующем году", – сообщил глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас.
россия, Литва, опрос, Беларусь, евросоюз

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Источник:

Украинская правда

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