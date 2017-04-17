Жители вьетнамской деревни взяли в заложники 32 полицейских

Сегодня, 01:59

Местные жители утверждают, что их земля была нелегально экспроприирована и продана телекоммуникационной компанией

Фото: AFP
Фото: AFP

Жители вьетнамской деревни недалеко от Ханоя захватили в заложники по меньшей мере 32 полицейских в результате земельного конфликта. Об этом сообщает "112 Украина".

Местные жители утверждают, что их земля была нелегально экспроприирована и продана телекоммуникационной компанией, которой владеет вьетнамская армия.

В субботу произошли столкновения недовольных активистов с местными властями, были арестованы четыре человека. Поздно вечером жители захватили полицейских в заложники.

По словам одного из активистов, они не будут освобождены, пока в ситуацию не вмешается правительство.

"Люди огородили свои деревни. Никто не может попасть в них и выйти оттуда. Полиция также оцепила район, преграждая доступ журналистам. Ситуация напряженная", – рассказал активист.

Конфликты из-за прав на землю случаются во Вьетнаме регулярно: влиятельные люди страны, а также крупные компании часто заявляют претензии на какие-либо территории, отмечает агентство.
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