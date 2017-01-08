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Жители Запада опасаются скорого начала третьей мировой войны – опрос http://www.segodnya.ua/img/article/7863/59_main.1483880951.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/59_tn.1483880951.jpg Мир В США 64% респондентов предполагают, что третьей мировой войны не избежать

Жители Запада опасаются скорого начала третьей мировой войны – опрос

Сегодня, 15:04

В США 64% респондентов предполагают, что третьей мировой войны не избежать

Взрыв ядерной бомбы. Фото: independent.co.uk
Взрыв ядерной бомбы. Фото: independent.co.uk

Мир балансирует на грани третьей мировой войны, считают жители западных стран, которых опросила компания YouGov.

Социологи провели исследование среди 9 тысяч человек в девяти странах Запада, включая США, Великобританию и Францию, отмечает британская газета The Independent.

В США 64% респондентов предполагают, что третьей мировой войны не избежать. В мирный сценарий развития мировых событий верят 15% американцев.

В Великобритании близость новой глобальной войны ощущают 61% опрошенных и 19% придерживаются оптимистичного мирного сценария.

"Сильнее всего страх проявляется у французов и американцев, однако по различным причинам", — отметил директор политических и общественных исследований YouGov Энтони Уэллс.

По его словам, страх американцев, вероятно, вызван неопределенностью относительно президентства Дональда Трампа. Французы же больше опасаются угрозы терроризма — 81% опрошенных считают, что страну в ближайшее время ожидают новые теракты.

Опрос также показал, что 71% британцев и 59% американцев ощущают военную угрозу со стороны России.
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Источник:

РИА Новости

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