Жители Запада опасаются скорого начала третьей мировой войны – опрос
В США 64% респондентов предполагают, что третьей мировой войны не избежать
Мир балансирует на грани третьей мировой войны, считают жители западных стран, которых опросила компания YouGov.
Социологи провели исследование среди 9 тысяч человек в девяти странах Запада, включая США, Великобританию и Францию, отмечает британская газета The Independent.
В США 64% респондентов предполагают, что третьей мировой войны не избежать. В мирный сценарий развития мировых событий верят 15% американцев.
В Великобритании близость новой глобальной войны ощущают 61% опрошенных и 19% придерживаются оптимистичного мирного сценария.
"Сильнее всего страх проявляется у французов и американцев, однако по различным причинам", — отметил директор политических и общественных исследований YouGov Энтони Уэллс.
По его словам, страх американцев, вероятно, вызван неопределенностью относительно президентства Дональда Трампа. Французы же больше опасаются угрозы терроризма — 81% опрошенных считают, что страну в ближайшее время ожидают новые теракты.
Опрос также показал, что 71% британцев и 59% американцев ощущают военную угрозу со стороны России.
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