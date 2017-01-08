Жители Запада опасаются скорого начала третьей мировой войны – опрос

В США 64% респондентов предполагают, что третьей мировой войны не избежать

Мир балансирует на грани третьей мировой войны, считают жители западных стран, которых опросила компания YouGov.

Социологи провели исследование среди 9 тысяч человек в девяти странах Запада, включая США, Великобританию и Францию, отмечает британская газета The Independent.

В США 64% респондентов предполагают, что третьей мировой войны не избежать. В мирный сценарий развития мировых событий верят 15% американцев.

В Великобритании близость новой глобальной войны ощущают 61% опрошенных и 19% придерживаются оптимистичного мирного сценария.

"Сильнее всего страх проявляется у французов и американцев, однако по различным причинам", — отметил директор политических и общественных исследований YouGov Энтони Уэллс.

По его словам, страх американцев, вероятно, вызван неопределенностью относительно президентства Дональда Трампа. Французы же больше опасаются угрозы терроризма — 81% опрошенных считают, что страну в ближайшее время ожидают новые теракты.

Опрос также показал, что 71% британцев и 59% американцев ощущают военную угрозу со стороны России.