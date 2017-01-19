Журналисты узнали, сколько человек ведет страницу Цукерберга в Facebook
Команда помогает основателю Facebook писать посты и официальные речи
Аккаунт основателя Facebook Марка Цукерберга в социальной сети ведет более десяти человек, пишет Bloomberg со ссылкой на собеседников в компании, передает телеканал "112 Украина".
По информации издания, команда помогает ему писать посты для официальной страницы и речи, а также удалять из аккаунта оскорбительные комментарии пользователей социальной сети и спам.
Фотографии, которые сопровождают публикации Цукерберга, делают специальные профессиональные фотографы, среди которых фотокорреспондент The Washington Post Чарльз Оммани, который занимался освещением жизни сирийских беженцев.
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