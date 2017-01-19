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Журналисты узнали, сколько человек ведет страницу Цукерберга в Facebook http://www.segodnya.ua/img/article/7896/41_main.1484787094.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/41_tn.1484787094.jpg Мир Команда помогает основателю Facebook писать посты и официальные речи

Журналисты узнали, сколько человек ведет страницу Цукерберга в Facebook

Сегодня, 02:51

Команда помогает основателю Facebook писать посты и официальные речи

Команда помогает основателю Facebook писать посты и официальные речи, фото forex-investor.net
Команда помогает основателю Facebook писать посты и официальные речи, фото forex-investor.net

Аккаунт основателя Facebook Марка Цукерберга в социальной сети ведет более десяти человек, пишет Bloomberg со ссылкой на собеседников в компании, передает телеканал "112 Украина".

По информации издания, команда помогает ему писать посты для официальной страницы и речи, а также удалять из аккаунта оскорбительные комментарии пользователей социальной сети и спам.

Фотографии, которые сопровождают публикации Цукерберга, делают специальные профессиональные фотографы, среди которых фотокорреспондент The Washington Post Чарльз Оммани, который занимался освещением жизни сирийских беженцев.
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