Жуткая катастрофа в Индии: перевернулся поезд, два вагона упали с моста (фото)

На месте трагедии работают медики и спасатели

В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд. По предварительным данным, два человека погибли, около 40 пострадали, передает AFP.

В результате аварии опрокинулись 14 вагонов состава. Два из них сорвались с моста.

Всех раненых доставили в ближайшие больницы. На месте ЧП работают спасатели и медики.

В Индии это уже вторая подобная катастрофа за последнее время. В ноябре крушение пассажирского поезда унесло жизни 127 человек, еще 150 пострадали.