Жуткая катастрофа в Индии: перевернулся поезд, два вагона упали с моста (фото)
На месте трагедии работают медики и спасатели
В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд. По предварительным данным, два человека погибли, около 40 пострадали, передает AFP.
В результате аварии опрокинулись 14 вагонов состава. Два из них сорвались с моста.
Всех раненых доставили в ближайшие больницы. На месте ЧП работают спасатели и медики.
В Индии это уже вторая подобная катастрофа за последнее время. В ноябре крушение пассажирского поезда унесло жизни 127 человек, еще 150 пострадали.
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