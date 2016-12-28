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Жуткая катастрофа в Индии: перевернулся поезд, два вагона упали с моста (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7839/3_main.1482924514.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/3_tn.1482924514.jpg Мир На месте трагедии работают медики и спасатели 

Жуткая катастрофа в Индии: перевернулся поезд, два вагона упали с моста (фото)

Сегодня, 13:26

На месте трагедии работают медики и спасатели 

В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд. По предварительным данным, два человека погибли, около 40 пострадали, передает AFP.

В результате аварии опрокинулись 14 вагонов состава. Два из них сорвались с моста.

Всех раненых доставили в ближайшие больницы. На месте ЧП работают спасатели и медики.

В Индии это уже вторая подобная катастрофа за последнее время. В ноябре крушение пассажирского поезда унесло жизни 127 человек, еще 150 пострадали.
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"Сегодня"

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