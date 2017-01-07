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Жуткий теракт в ночном клубе Стамбула: полиция установила новые данные о стрелке http://www.segodnya.ua/img/article/7862/52_main.1483821052.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/52_tn.1483821052.jpg Мир Террорист выпустил в людей 180 пуль - 39 человек погибли, 69 получили ранения

Жуткий теракт в ночном клубе Стамбула: полиция установила новые данные о стрелке

Сегодня, 22:44

Террорист выпустил в людей 180 пуль - 39 человек погибли, 69 получили ранения

Абдулгадир Машарипов. Фото: Daily Sabah
Абдулгадир Машарипов. Фото: Daily Sabah

Террорист, который расстрелял людей в ночном клубе Стамбула родился в Узбекистане. Его зовут Абдулгадир Машарипов по прозвищу "Абу Мухаммед Хорасан", пишет Daily Sabah со ссылкой на полицию, – сообщает "Обозреватель".

Кроме того, в полиции восстановили ход событий вечера, когда произошла трагедия. Отмечается, что террорист вошел в клуб и выпустил в людей 180 пуль. После этого он пошел на кухню, переоделся за 13 минут и незаметно вышел из здания вместе с другими людьми.

Потом Машарипов поймал такси, но в соседнем районе сказал водителю, что у него нет денег, и вышел. Таксист и помог установить личность стрелка.

Также стало известно, что террорист приехал в Стамбул из турецкого города Конья. Он родился в 1988 году и знает три языка – турецкий, арабский и русский.

Как сообщалось, раньше была информация, что к теракту в ночном клубе причастен гражданин Кыргызстана Лакхе Машрапов.

Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате нападения террориста в ночном клубе Стамбула погибли 39 человек, 69 получили ранения.
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