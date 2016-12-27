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Жуткое видео: россияне жестоко раздавили медведя грузовиками (18+) (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7835/90_main.1482846534.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/90_tn.1482846534.jpg Мир Вахтовики несколько раз проехались по беззащитному животному на многотонных машинах

Жуткое видео: россияне жестоко раздавили медведя грузовиками (18+) (видео)

Вчера, 15:47

Вахтовики несколько раз проехались по беззащитному животному на многотонных машинах

Россияне жестоко раздавили медведя грузовиками. Фото: mota.ru
Россияне жестоко раздавили медведя грузовиками. Фото: mota.ru

В сети появилось жуткое видео зверств россиян над медведем. Вахтовики в Якутии (РФ) намеренно раздавили животное многотонными грузовиками. Свои издевательства они сняли на камеру.

Как видно на кадрах, "Урал" несколько раз переезжает медведя, однако тот остается жив. После этого живодеры зажали свою жертву между двумя грузовиками и попытались проткнуть медведя металлическим прутом.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам до 16 лет, беременным и людям со слабой психикой.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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