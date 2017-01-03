Зидан: "Я потерял больше волос за год, проведенный в качестве тренера "Реала"

Тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями о возможных трансферах и своей работе.

"Я говорил с Хамесом и сказал, что хочу видеть его здесь, в лучшем клубе мира. Больше об этом говорить нечего. Сейчас надо просто продолжать усердно работать.

За год, проведенный в качестве тренера "Реала", я потерял больше волос. Сейчас стресс несколько спал. Нервы еще играют, но уже меньше.

Я постоянно хочу улучшаться. Это всегда было актуально, даже во время карьеры игрока. В любой момент можно стать лучше. Об этом говорю футболистам как их тренер.

Я страстно люблю игру. С радостью выполняю свою работу каждый день. Так будет всегда.

Что касается сообщений о возможном возвращении Мораты в "Ювентус" – эта информация не кажется мне корректной. Я смотрю на Альваро, и он, на мой взгляд, счастлив. Здесь его дом", – сказал француз.