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Зидан: "Я потерял больше волос за год, проведенный в качестве тренера "Реала" http://www.segodnya.ua/img/article/7854/16_main.1483460041.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/16_tn.1483460041.jpg Мир Наставник мадридцев рассказал о работе главным тренером

Зидан: "Я потерял больше волос за год, проведенный в качестве тренера "Реала"

Сегодня, 18:40

Наставник мадридцев рассказал о работе главным тренером

Зинедин Зидан. Фото FP
Зинедин Зидан. Фото FP

Тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями о возможных трансферах и своей работе.

"Я говорил с Хамесом и сказал, что хочу видеть его здесь, в лучшем клубе мира. Больше об этом говорить нечего. Сейчас надо просто продолжать усердно работать.

За год, проведенный в качестве тренера "Реала", я потерял больше волос. Сейчас стресс несколько спал. Нервы еще играют, но уже меньше.

Я постоянно хочу улучшаться. Это всегда было актуально, даже во время карьеры игрока. В любой момент можно стать лучше. Об этом говорю футболистам как их тренер.

Я страстно люблю игру. С радостью выполняю свою работу каждый день. Так будет всегда.

Что касается сообщений о возможном возвращении Мораты в "Ювентус" – эта информация не кажется мне корректной. Я смотрю на Альваро, и он, на мой взгляд, счастлив. Здесь его дом", – сказал француз.
футбол, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Зинедин Зидан

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