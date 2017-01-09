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Зинедин Зидан признан тренером года по версии France Football http://www.segodnya.ua/img/article/7866/26_main.1483981432.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/26_tn.1483981432.jpg Мир Наставник "Реала" в дебютный сезон выиграл три трофея  

Зинедин Зидан признан тренером года по версии France Football

Сегодня, 19:03

Наставник "Реала" в дебютный сезон выиграл три трофея

 

Зинедин Зидан. Фото AFP
Зинедин Зидан. Фото AFP

Возглавляющий мадридский "Реал" Зинедин Зидан признан лучшим французским тренером 2016 года по версии журнала France Football, сообщается на сайте издания.

Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года. С тех пор мадридцы провели 55 матчей под руководством 44-летнего специалиста, потерпев лишь два поражения. В 2016 году Зидан вместе с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

На протяжении карьеры футболиста Зидан трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА (1998, 2000, 2003).

Зидан наряду с Клаудио Раньери из "Лестера" и Фернанду Сантушем (сборная Португалии) претендует на звание лучшего тренера 2016 года в мужском футболе по версии ФИФА. Лауреат награды будет назван в понедельник.
футбол, Реал Мадрид, Зинедин Зидан

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