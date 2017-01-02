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Златан Ибрагимович рассказал, сколько времени ему нужно на восстановление после матча http://www.segodnya.ua/img/article/7852/0_main.1483362956.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/0_tn.1483362956.jpg Мир Нападающий "Манчестер Юнайтед" подвел свои итоги 2016 года и рассказал о своей карьере и самочувствии

Златан Ибрагимович рассказал, сколько времени ему нужно на восстановление после матча

Сегодня, 23:00

Нападающий "Манчестер Юнайтед" подвел свои итоги 2016 года и рассказал о своей карьере и самочувствии

Златан Ибрагимович. Фото AFP
Златан Ибрагимович. Фото AFP

Шведский форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович подвел свои итоги 2016 года в стане "красных дьяволов"

"Не знаю, сколько лет мне еще осталось в футболе, но я до сих пор получаю удовольствие от игры. Когда я переехал в чемпионат Англии, все говорили, что у меня ничего не выйдет, но, как всегда, я заставил критиков проглотить свои слова. Все это заряжает меня энергией. Этим людям платят, чтобы они несли всякую чушь, а мне платят за то, как я управляюсь с мячом. Так что я наслаждаюсь всем этим.

"Каждый год мне названивали клубы из Премьер-лиги, но я чувствовал, что время еще не пришло. Я хотел приехать в Англию в тот момент, когда все уже спишут меня со счетов", – передает слова футболиста Daily Mail.

Также Ибрагимович поделился мнением об отмене его гола в матче против "Мидлсбро", который позволил бы ему сравняться с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси по количеству мячей в 2016 году.

"Я не знаю, почему судья решил свистнуть. Сначала он засчитал гол, а спустя 30 секунд решил передумать. Я мало что мог ему сказать, потому что если бы открыл рот, то увидел бы желтую карточку. Но, в любом случае, я считаю, что провел прекрасный год. Мне не на что жаловаться. Я перешел в "Юнайтед", и мои первые шесть месяцев прошли великолепно.

Что касается рекордов, то они не так важны. Для меня победа так и осталась бы победой, независимо от того, побил бы я показатель Месси или нет".

Напоследок шведский нападающий рассказал, сколько времени ему требуется на восстановление после матча в 35 лет.

"Конечно, я нуждаюсь в отдыхе, суперменов не существует. Не существует рецепта, который полностью восстановил бы тебя на следующий день после матча, и я ничего не могу с этим поделать.

Если тренер захочет, чтобы я играл, я буду играть. Я могу играть, так что он может на меня рассчитывать. Я чувствую себя хорошо, но все-таки нужно быть реалистом: мне нужно два-три дня на восстановление после матча", – признался футболист.
футболист, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Златан Ибрагимович

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Источники:

Daily Mail / Sport, gazeta.ru

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