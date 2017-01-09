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Златан Ибрагимович выиграл суд у тренера, обвинившего шведа в употреблении допинга http://www.segodnya.ua/img/article/7865/33_main.1483961307.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/33_tn.1483961307.jpg Мир Бывший тренер сборной Швеции по легкой атлетике Ульф Карлссон должен заплатить $2650

Златан Ибрагимович выиграл суд у тренера, обвинившего шведа в употреблении допинга

Сегодня, 13:55

Бывший тренер сборной Швеции по легкой атлетике Ульф Карлссон должен заплатить $2650

Златан Ибрагимович. Фото AFP
Златан Ибрагимович. Фото AFP

Окружной суд Вэрмланда 9 января признал виновным в распространении клеветы бывшего тренера сборной Швеции по легкой атлетике Ульфа Карлссона, который заподозрил форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича в приеме допинга.

"Даже если само высказывание не содержит прямого утверждения, что Златан Ибрагимович находился под воздействием допинга, суд нашел, что сделанное в определенном контексте заявление не могло пониматься иначе, как то, что Ибрагимович употреблял допинг во время выступлений за "Ювентус", – гласит решение суда.

Карлссон должен заплатить штраф в размере 24 тыс. шведских крон, или $2650. В начале апреля 2016 года он обвинил Ибрагимовича в том, что тот употреблял допинг во время выступлений за итальянский "Ювентус".

Согласно заявлениям тренера, Ибрагимович за шесть месяцев пребывания в клубе увеличил свою мышечную массу на 10 кг, что невозможно без использования запрещенных веществ. Позднее в открытом письме тренер извинился перед футболистом.

Ибрагимович выступал за "Ювентус" с 2004 по 2006 год и стал в его составе двукратным чемпионом Италии (впоследствии туринский клуб был лишен титулов из-за скандала с договорными матчами).

Летом 2016 года Ибрагимович перешел в "Манчестер Юнайтед", за который провел 25 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал три результативные передачи.
допинг, Златан Ибрагимович

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Источник:

gazeta.ru

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