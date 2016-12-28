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Знаменитая теннисистка Эжени Бушар сделала селфи в уборной http://www.segodnya.ua/img/article/7838/81_main.1482922107.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/81_tn.1482922107.jpg Мир Канадская спортсменка показала свою "борьбу с волосами"

Знаменитая теннисистка Эжени Бушар сделала селфи в уборной

Сегодня, 12:48

Канадская спортсменка показала свою "борьбу с волосами"

Эжени Бушар. Фото Instagram
Эжени Бушар. Фото Instagram

Знаменитая канадская теннисистка Эжени Бушар в одной из социальных сетей Эжени показала своим многочисленным болельщикам фото, сделанное в уборной. "Борьба с волосами", – прокомментировала спортсменка. За 15 минут фото собрало почти пять тысяч "лайков"!

В сезоне-2016 Бушар выиграла 31 из 55 матчей на турнирах WTA в одиночном разряде и заработала 545 тысяч долларов, завершив его на 46-м месте в рейтинге.

Напомним, что два года назад Эжени Бушар занимала пятое место в рейтинге WTA и в голосовании на звание самой красивой теннисистки Итогового чемпионата-2014 на нашем сайте заняла первое место.

Недавно теннисистка показала фото в откровенном купальнике.

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Знаменитая теннисистка Эжени Бушар показала пикантный снимок (фото)

WTA, спортсменка, теннисистка, Эжени Бушар

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Источник:

Сегодня|Спорт

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