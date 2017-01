Знаменитый многоборец Эштон Итон завершил карьеру вместе с женой

Двукратный олимпийский чемпион американский легкоатлет-многоборец Эштон Итон объявил о завершении карьеры.

"Я отдал десятиборью все, сделал все, что мог. Спасибо вам за лучшее время в моей жизни, я ухожу", – написал спортсмен в своем Twitter.

.

Итон завоевал золотые медали в десятиборье на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Кроме того, он дважды побеждал на чемпионатах Европы и трижды – на чемпионатах мира в помещении (семиборье).

Также объявила о завершении карьеры супруга Итона – канадская спортсменка Брианна Тейсен-Итон. Ее высшим достижением стала бронза на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в семиборье.

I give everything to the decathlon. I did all I could. Thank u for making it the best time of my life. I'm retiring. https://t.co/x6kPMp9Jxz