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Знаменитый многоборец Эштон Итон завершил карьеру вместе с женой http://www.segodnya.ua/img/article/7856/28_main.1483552929.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/28_tn.1483552929.jpg Мир Двукратный олимпийский чемпион Итон принял решение завязать с большим спортом

Знаменитый многоборец Эштон Итон завершил карьеру вместе с женой

Сегодня, 20:02

Двукратный олимпийский чемпион Итон принял решение завязать с большим спортом

Эштон Итон. Фото Twitter
Эштон Итон. Фото Twitter

Двукратный олимпийский чемпион американский легкоатлет-многоборец Эштон Итон объявил о завершении карьеры.

"Я отдал десятиборью все, сделал все, что мог. Спасибо вам за лучшее время в моей жизни, я ухожу", – написал спортсмен в своем Twitter.
.
Итон завоевал золотые медали в десятиборье на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Кроме того, он дважды побеждал на чемпионатах Европы и трижды – на чемпионатах мира в помещении (семиборье).

Также объявила о завершении карьеры супруга Итона – канадская спортсменка Брианна Тейсен-Итон. Ее высшим достижением стала бронза на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в семиборье.
легкая атлетика, многоборье

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Источники:

gazeta.ru, Twitter

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