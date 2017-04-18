Зрелищное видео: США провели боевые учения в Японии

В воскресенье ВВС США организовали массовую "прогулку слонов" на авиабазе Кадена, Окинава, Япония. 18-е крыло, размещенное в Кадене, — самое большое боевое крыло в ВВС, в котором работают две эскадрильи F-15 Eagles, а также HH-60 Pave Hawks, E-3 Sentries и KC-135 Stratotankers, – передает "Популярная Механика".



Elephant walk (дословно переводится как "слоновья прогулка") — это военное упражнение, которое включает в себя управление целой эскадрильей самолетов в тесном построении, которое может стать необходимостью в случае реальных боевых вылетов. Предварительного анонса мероприятия не было: во-первых, это нужно для более достоверной имитации боевой ситуации, а во-вторых США необходимо было продемонстрировать военную мощь потенциальным странам-агрессорам в этом регионе.

Несомненно, "прогулка слонов" была спровоцирована ростом напряженности в отношениях США и Северной Кореи. Пхеньян, к примеру, продолжает испытывать свои ядерные системы, а США недавно отправили в этот регион боевую авиацию. Кроме того, Америка стягивает воздушные силы и на территории Южной Кореи, а также прилегающих областей (в том числе и F-35B). Elephant walk на авиабазе Осана, Южная Корея, проводилась около года назад.