Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Звездная гимнастка Мелитина Станюта завершила карьеру http://www.segodnya.ua/img/article/7827/86_main.1482610678.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/86_tn.1482610678.jpg Мир За свою карьеру она выиграла пять серебряных и девять бронзовых медалей ЧМ

Звездная гимнастка Мелитина Станюта завершила карьеру

Сегодня, 22:14

За свою карьеру она выиграла пять серебряных и девять бронзовых медалей ЧМ

Мелитина Станюта. Фото Instagram
Мелитина Станюта. Фото Instagram

Многократная призерка чемпионатов мира белорусская гимнастка Мелитина Станюта завершила свою спортивную карьеру, выступив на финале детского международного конкурса по художественной гимнастике Baby Cup BSB Bank в Минске. "Художница" призналась, что к выступлению на Baby Cup она готовилась давно.

"Мне будет приятно завершить свой спортивный путь именно там, где начинала. Надеюсь, что после моего ухода откроются новые яркие имена", – приводит слова Станюты Sputnik Беларусь.

Решение завершить карьеру далось 23-летней гимнастке непросто. Станюта не исключила, что в будущем может вернуться в художественную гимнастику, но уже в качестве тренера.

За свою карьеру Станюта выиграла пять серебряных и девять бронзовых медалей ЧМ, пять серебряных и пять бронзовых наград ЧЕ, медали Универсиады, Всемирных и Европейских игр.
художественная гимнастика

Вы сейчас просматриваете новость "Звездная гимнастка Мелитина Станюта завершила карьеру". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Валерия Ханина. Фото Instagram

Украинская гимнастка поразила шпагатом на пляже (фото)

Вчера, 09:09

Валерия Ханина в бикиние сделала шпагат на берегу моря

Другие

Алена Дмитраш. Фото Instagram

Гимнастка Алена Дмитраш в бикини загрустила в Дубае (фото)

20 Декабря, 13:28

Участница трех Олимпиад в составе сборной Украины по художественной гимнастике возвращается из отпуска

Другие

Анна Ризатдинова. Фото Instagram

"Богиня": Анна Ризатдинова поразила фанатов фотографией в купальнике

16 Декабря, 15:40

"И какого же мужчину найдет такая девушка?", - задаются вопросом болельщики спортсменки

Другие

Валерия Гудым. Фото Instagram

Гимнастка Валерия Гудым в отпуске радует болельщиков фото в бикини

16 Декабря, 13:46

Украинская спортсменка проводит отпуск в ОАЭ

Другие

Яна Кудрявцева. Фото Instagram

Одна из главных соперниц украинской гимнастки Анны Ризатдиновой завершила карьеру

28 Ноября, 16:48

Яна Кудрявцева на Олимпиаде-2016 завоевала серебряную награду

Другие

Анна Ризатдинова. Фото instagram

Гимнастка Анна Ризатдинова чувствует себя принцессой

11 Ноября, 15:08

Одна из самых красивых украинских спортсменок показала новое фото в элегантном белом платье

Другие

Анастасия Возняк. Фото instagram

Эффектный прыжок одной из самых красивых украинских спортсменок (фото)

11 Ноября, 14:40

Анастасия Возняк продемонстрировала прыжок-полет во время тренировки

Другие

Анна Ризатдинова. Фото instagram

Анна Ризатдинова показала "невероятное" платье (фото)

9 Ноября, 22:46

Одна из самых популярных украинских спортсменок показала элегантное белое платье

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.