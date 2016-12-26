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Звезду "Ливерпуля" арестовали за вождение в нетрезвом виде http://www.segodnya.ua/img/article/7833/4_main.1482773204.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/4_tn.1482773204.jpg Мир Бразильский нападающий Роберто Фирмино должен явиться в суд 31 января

Звезду "Ливерпуля" арестовали за вождение в нетрезвом виде

Сегодня, 12:26

Бразильский нападающий Роберто Фирмино должен явиться в суд 31 января

Роберто Фирмино. Фото AFP
Роберто Фирмино. Фото AFP

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино арестован за вождение в нетрезвом виде. "Полиция Ливерпуля обвинила 25-летнего мужчину в вождении в нетрезвом виде после того, как его автомобиль еле остановили в центре города утром субботы", – сказал полицейский представитель.

Бразилец должен явиться в суд 31 января, в этот день его команда сыграет на "Энфилде" против "Челси". "Ливерпуль" отказался комментировать ситуацию до получения необходимых документов.

Роберто Фирмино перешел в "Ливерпуль" из "Хоффенхайма" в 2015 году за 34 млн евро. В 67 матчах за клуб Роберто забил 17 голов.
чемпионат Англии, Арсенал Лондон, Роберто Фирмино

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Источник:

Eurosport

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