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AB InBev Efes Украина и SOCAR объединились, чтобы предупредить про риски употребления алкоголя за рулем

Актуально
15 сентября, 13:57
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Пивоваренная компания ставит цель снизить случаи злоупотребления алкоголем на глобальном уровне на 10% до 2025 года

В направлении по развитию культуры ответственного употребления с 2021 года AB InBev Efes Украина объявляет о начале Всемирной недели ответственного употребления (Global Smart Drinking Week), ранее – Всемирный день ответственного употребления, в рамках которого начинает партнерство с сетью АЗС SOCAR. Пивоваренная компания как социально ответственный бизнес ставит своей целью снизить случаи злоупотребления алкоголем на глобальном уровне на 10% до 2025 года.

Уже более 10 лет AB InBev Efes Украина реализует национальную программу "Выпил? За руль не садись!", цель которой – повышение уровня осознанности водителей и сокращение случаев вождения в нетрезвом виде. В рамках программы компания начала партнерство с SOCAR, которое позволило разместить информационные видео на каждой АЗС сети в качестве напоминания про ответственное употребление алкоголя.

Кроме того, в День автомобилиста, 31 октября, компании планируют привлечь внимание водителей и провести на АЗС тематические активности. Они будут доступны в Киеве, Харькове и Николаеве. Все желающие смогут протестировать на себе очки Drunk Busters, в которых установленны линзы, демонстрирующие в трезвом состоянии то, как изменяется восприятие и координация тела под действием выпитого алкоголя.

"Развитие культуры ответственного употребления нацелено на то, чтобы помочь потребителям максимально безопасно для здоровья наслаждаться любимым пивом. Уже более 10 лет существует наша национальная программа "Выпил? За руль не садись!", которая сотрудничает с различными партнерами. Мы гордимся тем, что к такой инициативе присоединяется ответственный бизнес. Уверены, общими усилиями мы сможем значительно увеличить осведомленность водителей про данную проблему и способствовать сокращению случаев нетрезвого вождения", – рассказывает и.о. генерального директора AB InBev Efes Украина Денис Хренов.

Заботиться об осведомленности и безопасности водителей AB InBev Efes Украина подтолкнула неутешительная статистика. Только за 2020 год МВД Украины составило 129 340 административных протоколов за вождение в нетрезвом виде. А количество погибших в ДТП по вине пьяных водителей превысило 3000 человек.

"Статистика утверждает, что наибольшие риски аварий встречаются с участием нетрезвых водителей. К сожалению, для нашего общества эта проблема до сих пор актуальна. Поэтому мы присоединились к социальной инициативе "Выпил? За руль не садись!", чтобы как можно большему количеству водителей напоминать: алкоголь и руль несовместимы. Ведь осведомленность – это первый шаг к осознанию", – комментирует сотрудничество Анна Коротич, руководитель департамента PR и коммуникаций SOCAR Energy Ukraine.

Напомним, что в рамках национальной программы "Выпил? За руль не садись!" AB InBev Efes Украина разработала специальный блок занятий на тему опасности совмещения алкоголя и вождения. Также компания бесплатно передала 520 комплектов очков Drunk Busters автошколам, Патрульной полиции и Министерству образования и науки Украины для проведения интерактивных тренингов по всей стране. К инициированной пивоварами кампании уже присоединились более 470 автошкол и технических учреждений, более 83 000 студентов прошли обучение по материалам курса и с использованием "пьяных" очков.

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