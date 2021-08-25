Абоненты Киевстар могут использовать приложение Дія и цифровую подпись для идентификации

В фирменных магазинах оператора и магазинах партнеров теперь вместо бумажных договоров можно оформлять и подписывать электронную версию

Теперь абоненты "Киевстар" могут использовать свои документы из приложения "Дія" для идентификации в фирменных магазинах оператора и мультибрендовых магазинах партнеров. А вместо бумажных договоров – оформлять и подписывать электронную версию с помощью цифровой графической подписи.

Все операции, которые раньше требовали оригинала паспорта, теперь можно осуществлять быстрее и проще с приложением "Дія". Среди самых популярных услуг: переход на контрактную форму обслуживания, замена SIM-карты, переход на "Киевстар" от других операторов и прочее.

Воспользоваться "Дія" можно не только в фирменных магазинах "Киевстар", но и в магазинах партнеров, в частности, в мультибрендовых сетях электроники "Алло", ЖЖУК и других. Для идентификации абонентам достаточно в приложении открыть документ, удостоверяющий личность, и выбрать опцию штрих-код. Работник магазина внесет код в систему и абоненту останется только подтвердить запрос на передачу копии цифрового документа.

"Киевстар" совместно с сервисом государственных услуг "Дія" интегрировал процесс идентификации пользователей в собственные IT-системы, чтобы обеспечить абонентам более защищенный способ проверки документов и сократить время обслуживания.

Также "Киевстар" завершил внедрение во всех своих магазинах цифровой подписи документов на экране планшета или смартфона. Для этого Digital-команда и ритейл "Киевстар" разработали специальное приложение Jet для обслуживания клиентов и продаж.

Подписью можно воспользоваться, например, при подключении контрактных тарифов. При этом оформление контракта займет считанные минуты, поскольку не нужно тратить время на подготовку и печать бумажных документов. Кроме скорости и удобства, этот функционал является более экологичным, ведь абоненты вместо бумажных документов получают их электронную версию на свой email. Такие документы имеют ту же юридическую силу, что и напечатанный вариант.

Новая услуга стала возможной благодаря поддержке регулятора отрасли (НКРСИ), который сменил устаревшие нормы законодательства и открыл дополнительные возможности для реализации современных цифровых решений. Это еще один важный шаг на пути к paperless-документообороту и новейшим технологиям.