Алексей Кабарухин: как быть на острие технологий и оставаться востребованным IT-специалистом

Обладатель статуса RHCA Алексей Кабарухин рассказал, как сертификация и постоянное самообразование может поднять рейтинг и увеличить зарплату специалиста в сфере IT

Алексей Кабарухин – один из тридцати IT-специалистов в СНГ, обладающих статусом RHCA (Red Hat Certified Architect). Сейчас он входит в топ специалистов в своей области и администрирует одно из крупнейших приватных облаков в СНГ. Он рассказал об одном из способов развития своей карьеры в IT, о сертификации и о ее ценности.

Алексей, расскажи о себе. С чего и как все началось?

С миром IT я связан уже более 10 лет. Начиналось все еще со школы: в старших классах меня начало интересовать программирование. Так совпало, что в те годы для поступления в университет в качестве одного из экзаменов по ЕГЭ могло выступать программирование, и я помню, как с удовольствием начал готовиться к экзамену еще в начале 11-го класса, и спустя год я сдал экзамен на 90 баллов из 100. К сожалению, ЕГЭ по информатике в конечном счете так и не подтвердили в качестве одного из экзаменов для поступления, однако о времени, потраченном на подготовку к экзамену, я ни разу не пожалел. Затем, уже в университете, я продолжил углублять свои знания и развивать навыки – я показывал одни из лучших результатов в группе, а также помогал другим одногруппникам разобраться с этим интересным и увлекательным предметом.

Одновременно с этим, также в студенческие годы, у меня появилась первая работа, на которой сперва под присмотром старших товарищей, а потом и самостоятельно, я прокладывал и настраивал сетевое оборудование, а также собирал серверные шкафы и настраивал оборудование внутри него. Так появился уже первый опыт как инженера. К концу обучения в университете я заинтересовался базами данных. В моем городе можно было пройти очень нелегкое, но настолько же интересное полугодовое обучение и получить работу. Во время обучения каждые 2 месяца проходила интенсивная проверка на знание теоретического и практического материала, и к концу обучения из группы в 10 человек остались только трое, кто получил работу, включая меня. Это способствовало интенсивному обмену опытом между победителями, так как в компании все прошли через такое же обучение, и в ней работали настоящие профессионалы.

Сейчас у тебя должность DevOps Engineer. Расскажи как ты пришел к этой должности из DBA?

Для этого пришлось пройти довольно долгий путь. В начале карьеры, я попал на проект по миграции большого количества баз данных с обычных серверов на специальные сервера от Oracle (Oracle Exadata Machine), которые специально заточены под работу именно баз данных. Для того, чтобы эффект от миграции был наиболее заметен, я довольно серьезно погрузился в изучение внутреннего устройства и оптимизации работы баз данных. Тут стоит добавить, что только крупнейшие международные компании могут позволить себе приобрести сервера Oracle Exadata и лицензии на программное обеспечение от Oracle, а специалистов по Exadata в мире не так уж и много. Именно поэтому и было так важно глубоко погрузиться в вопрос и качественно решить задачу. Американская компания-заказчик, с которой я тогда сотрудничал, не была исключением. Так, на выходе я смог не только перенести базы данных, но и очень хорошо их оптимизировать, чтобы выжать все соки из железа, на котором работали эти базы данных.

Впоследствии работал с базами данных Oracle около двух-трех лет и применял свои знания на поддержке крупного межнационального проекта по процессингу платежей. Скорость развития довольно таки снизилась за счет того, что за это время я получил достаточно высокий уровень знаний и уже не было особо нового для изучения. Примерно с того времени я начал развиваться уже как T-shaped специалист. Поясню, T-shaped специалистами являются люди, которые имеют экспертные знания в одной области, а также, одновременно с этим, имеют знания в других областях. Другими областями для меня стали Open-Source технологии, в которых впоследствии я тоже стал экспертом. Сначала я начал работать с системами управлениями базами данных (СУБД) с открытым исходным кодом, а именно с PostgreSQL.

PostgreSQL также пришлось довольно глубоко изучить, т.к. для оптимизации лицензионных затрат заказчика было необходимо выполнить перенос данных СУБД Oracle на СУБД PostgreSQL, при этом производительность базы данных должна была оставаться на высоком уровне. Могу сказать, что именно хорошее и глубокое знание продукта позволяет выявить слабые места и оптимизировать их. Как раз глубокое изучение продукта, которое сопровождается интенсивной практикой, позволяет инженеру стать уже экспертом в какой-либо области.

Затем я начал интересоваться технологиями контейнеризации и системами оркестрации контейнеров. Контейнеризация позволяет упаковать приложение в изолированную независимую среду и запускать контейнер на любой архитектуре сервера, на котором он работает, что облегчает перенос контейнера из одной среды в другую. Системы оркестрации контейнеров, в свою очередь, нужны для того, чтобы координировать работу и взаимодействие контейнеров между собой, а также быстро запускать новые и связывать их с уже запущенными, удовлетворяя потребности бизнеса. Необходимость в системе оркестрации встает особенно остро, когда в окружении предполагается одновременная работа тысяч контейнеров и управление и поддержка их работы вручную становится практически неосуществимой задачей. Современный бизнес ежедневно сталкивается с задачей обслуживания запросов клиентов за считанные миллисекунды, которые требуется запросу чтобы "пробежать" по цепочке сервисов и вернуть ответ. Это предъявляет высокие требования к скорости запуска новых контейнеров для адаптации под нагрузку, а также к эффективности использования вычислительных ресурсов, что напрямую влияет на расходы компании. Таким образом, грамотные специалисты, способные спроектировать конечную платформу, очень высоко ценятся на рынке.

Если с СУБД PostgreSQL знакомство происходило в комфортном режиме, т.к. до этого я уже работал с базами данных, то системы оркестрации контейнеров оказались для меня новой страницей в карьере. Знакомство с ними я начал через чтение документации и подготовку к экзаменам от компании Red Hat. Это позволило как приобрести очень хорошую теоретическую базу, так и дало возможность "набить руку", т.к. экзамены являются так называемыми performance-based экзаменами. Это означает, что экзамены являются не теоретическими, где нужно просто выбрать правильный вариант ответа, а практическими, где для успешной сдачи экзамена нужно выполнить задания, аналогичные реальным задачам на рабочем месте. Со сдачей каждого экзамена я получал все больше опыта, что позволило также уже участвовать в реальных рабочих проектах. К примеру, я полностью курировал проект по размещению отказоустойчивого кластера PostgreSQL внутри Kubernetes кластера. На тот момент в моей команде экспертиза по системам контейнеризации была только у меня, и поэтому именно я и взялся за данную задачу. Полученная на экзаменах экспертиза помогла полностью завершить проект за несколько месяцев. На тот момент этот проект был очень важен для компании, в которой я тогда работал. Дело в том, что мы, на тот момент, наблюдали экспоненциальный рост числа заказов серверов с СУБД PostgreSQL и размещение части из них в контейнерах позволило значительно более грамотно утилизировать серверные мощности, выделяемые под СУБД.

В итоге, с полученными знаниями и опытом, сменить должность уже не составляло большой проблемы, что позволило фокусно развиваться уже как DevOps специалист.

Расскажи немного подробнее про сертификации и экзамены от Red Hat.

Сертификации имеют 3 уровня (начальный – RHCSA или Red Hat Certified System Administrator, профессиональный – RHCE или Red Hat Certified Engineer и экспертный – RHCA или Red Hat Certified Architect) и состоят из 2 разных направлений (Infrastructure и Application Development). Для себя я выбрал направление Infrastructure. Для того чтобы получить статус RHCA, необходимо сдать 2 базовых экзамена (RHCSA и RHCE) и 5 экспертных экзаменов, однако можно и дальше продолжать сдавать экспертные экзамены и со сдачей каждого дополнительного экспертного экзамена возрастает и уровень RHCA. К примеру, статус RHCA 3-го уровня означает, что человек сдал помимо 2 базовых и 5 экспертных экзаменов сверху еще три. На данный момент Red Hat имеет в сумме 29 экспертных экзаменов, поэтому я не планирую останавливаться на текущем уровне и собираюсь сдавать еще много экзаменов от Red Hat.

А что глобально дает сдача экзаменов? Какой главный стимул их сдавать?

Глобально сдачу экзаменов можно разделить на 3 главных мотиватора. Во-первых, ты при подготовке к экзаменам как получаешь новые знания, так и систематизируешь те знания, которые у тебя уже есть. Во-вторых, сертификация значительно повышает твою ценность как специалиста, т.к. на рынке очень высокий спрос на сертифицированных специалистов. Ну и в-третьих, сертификация помогает очень быстро поднять уровень заработной платы. В среднем этот рост составляет приблизительно от 20 до 40 процентов в год, однако при достижении значительных результатов, таких как получение статуса RHCA, можно увеличить зарплату приблизительно вдвое. Если же работать с зарубежными коллегами на международных проектах, где сертифицированные специалисты ценятся еще больше, то ничего не мешает увеличить свою зарплату в 3-4 раза.

Также хочется отметить, что когда смотришь на таких коллег, как Артемий Кропачев, Алексей Усов и Денис Зуев, которые уже добились значительных результатов в своей карьере и имеют одни из самых высоких уровней сертификации, причем не только от компании Red Hat, хочется максимально приблизиться к их результату, а может, однажды и обогнать их. Это дает огромный стимул, чтобы развиваться и дальше.

Насколько сложно было прийти к такому результату? Как много специалистов такого уровня, как твой?

Скажу честно, сертификация требует от вас как значительных временных, так и финансовых затрат. Очень важно заручиться поддержкой семьи, т.к. каждый день по вечерам много времени вы будете проводить за подготовкой к экзаменам, а, к примеру, чтобы выбраться куда-то на выходных, нужно, как правильно, проснуться на несколько часов раньше, позаниматься и только тогда уже можно куда-то ехать. Приблизительно на подготовку к каждому экзамену у меня уходило порядка двух месяцев, а в сумме я потратил на сертификацию около двух лет, однако нужно отметить, что я сдавал экзамены не только от компании Red Hat, но еще и от организации Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Также очень важно уметь управлять своим временем и быть организованным, т.к. подготовка подразумевает следование расписанию и обычно происходит параллельно основной работе – как правило, это не для обычного человека. Не говоря уже об опыте, который делает невозможным сдачу экзаменов без базовых навыков работы с Linux и сопутствующим инструментарием.

Red Hat не публикует статистику по количеству сертифицированных специалистов, однако на портале Red Hat можно сделать выборку по сертифицированным специалистам, а также по поисковой выдаче с сайта LinkedIn. По этим данным, например, в России сейчас всего 25 RHCA специалистов, а в мире их всего около 500.

Сертификации от каких вендоров, на твой взгляд, являются самыми ценными?

В первую очередь, это сертификация от компании Red Hat. Компания как активно поддерживает Open Source технологии, являясь одним из крупнейшим разработчиков ядра Linux, так и имеет свое коммерческое программное обеспечение с поддержкой. Red Hat очень сильно помогает стабилизации Open Source продуктов, выпуская исправления для них, а затем импортирует исправления уже в свои основные коммерческие проекты, основанные на кодовой базе открытого ПО. Самым важным продуктом для Red Hat является Red Hat Enterprise Linux (RHEL), который основан на Fedora – бесплатном дистрибутиве Linux с открытым исходным кодом. Также одним из самых главных продуктов Red Hat является OpenShift – облачная платформа для оркестрации приложений, упакованных в контейнеры. В ядре OpenShift лежит Open Source продукт Kubernetes.

Следующим вендором стоит упомянуть компанию Amazon, которая на данный момент является крупнейшим провайдером облачной инфраструктуры. Amazon позволяет использовать свои продукты для решения самых разнообразных задач: виртуализации, систем хранения, систем маршрутизации и т.д., поэтому наличие сертификатов от системы Amazon Web Services (AWS) выгодно выделяет сотрудника на фоне других соискателей работы в глазах потенциального работодателя.

Стоит отдельно упомянуть фонд Cloud Native Computing Foundation (CNCF), который активно развивает Open Source технологии. В фонд входят такие организации как Google, Red Hat, Amazon, Apple, Huawei, Intel, Cisco, IBM, Docker, VMware и еще много всемирно-известных компаний. Несмотря на то, что многие организации и вендоры имеют собственные программы сертификаций, CNCF также имеет собственную сертификацию, которая ценится во всем мире.

Какие у тебя планы на будущее?

В ближайшее время я планирую сдать еще один экзамен от CNCF, затем начать сертификацию от Amazon и затем, через несколько месяцев, вернуться к сертификации от Red Hat для повышения своего уровня RHCA. Сертификация, разумеется, не отменяет планов по развитию и получению опыта на реальных проектах. В идеале, сертификация и опыт идут рука об руку, т.к. один лишь сертификат не доказывает 100% знания продукта, но при прочих равных дает конкурентное преимущество, особенно в глазах системных интеграторов. Планирую сосредоточиться на изучении платформ виртуализации, систем хранения данных и более глубокого изучения Python.

Также планирую в этом году провести митап по тематике DevOps, где расскажу обо всех тонкостях и различиях DevOps и SRE инженеров. Также к концу года планирую дописать книгу по открытым технологиям, в том числе по платформе управления приложениями на OpenShift, охватив тем самым еще большую аудиторию, с которой я мог бы поделиться своими знаниями и экспертизой.